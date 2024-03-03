Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde 5 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan 2 sürücüden birinin tutuklanmasına karar verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, köprüdeki zincirleme trafik kazasına ilişkin çalışma yürüttü.
İncelemelerde, F.I'nın kullandığı araçla makas atarken 2 araca çarptığı, kaza sonrası araçların güvenlik şeridine çekildiği, bu sırada S.B. hakimiyetindeki diğer bir aracın, güvenlik şeridine çekilen araçlarla şeritte yardım amaçlı duran ticari taksiye çarptığı ve zincirleme kazada 5 kişinin yaralandığı tespit edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan S.O'nun hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Ekipler olay yerindeki sürücüler F.I. ile S.B'yi gözaltına aldı. Kontrollerde F.I'nın 1,92 promil alkollü olduğu belirlendi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.I, nöbetçi sulh ceza hakimliği kararıyla "taksirle yaralama" suçundan tutuklandı. Diğer zanlı S.B. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › FSM Köprüsü'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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