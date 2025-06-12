FSMVÜ ve MEB\'den Özel Eğitim Protokolü

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında özel gereksinimli bireylere yönelik eğitim hizmetleri ve gölge öğreticilik uygulamalarını kapsayan işbirliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Topkapı'da bulunan Rektörlük binası Senato Salonu'nda düzenlenen imza töreninde, protokol, FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek ile MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi.

Prof. Dr. Şimşek, törende yaptığı konuşmada, bu işbirliğiyle üniversite bünyesinde bilimsel ve sosyal bakış açısıyla yürüttükleri uygulama ve eğitimlerin yaygınlaşması, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve daha fazla özel gereksinimli bireye verimli ve nitelikli bir hizmet gerçekleştirilmesine destek olunacağını ifade etti.

Şimşek, "Akademik çalışmalarımızla toplumumuza katkı sağlamak, her alanda ülkemizin kalkınmasına destek olmak için var gücümüzle çalışacağız." ifadesini kullandı.

"FSMVÜ ile iş birliği yapmayı büyük bir değer olarak görüyoruz"

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Otrar, üniversitenin kurulduğu günden itibaren özel gereksinimli bireylere yönelik uygulamaları ve gölge öğreticilik eğitiminde özverili çalışmalarıyla önemli bir farkındalık oluşturduğunu ve bu alanda lider bir konuma geldiğini belirtti.

Bu başarının sadece akademik birikimle değil, toplumla güçlü bağlar kurarak şekillendiğini vurgulayan Otrar, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak, gölge öğreticilik mesleğinin öncüsü ve kurucusu olan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ile işbirliği yapmayı büyük bir değer olarak görüyoruz. Bu ortaklık hem akademik hem de toplumsal açıdan çok daha derin ve anlamlı projelerin hayata geçmesine zemin hazırlayacaktır. Birlikte yürütülecek çalışmalarla hem öğretmen adaylarımız hem de özel gereksinimli bireyler için çok daha nitelikli bir eğitim ortamı sunmayı hedefliyoruz."

Eğitimde Mükemmeliyet Araştırma ve Uygulama Merkezi (EMAM) Müdürü Prof. Dr. Esra Macaroğlu Akgül de "Bu protokol ile kolaylaştırıcı kişi-gölge öğretici kavramının toplumda daha iyi anlaşılması ve hayata geçirilmesi desteklenecektir. Protokol kapsamında gölge öğreticilik ve özel eğitime yönelik hayata geçirilecek projelerde hem özel gereksinimli bireylerin hem branş fark etmeksizin sınıflardaki öğretmenlerin hem de özel gereksinimli birey ailelerinin hayatlarının kolaylaştırılması da sağlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İmza törenine, FSMVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turan Gökçe, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Kocabaş, Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Doç. Dr. Melek Dönmez ile akademisyenler ve ilgililer katıldı.

Protokol, özel eğitim ihtiyacı olan bireylere eğitim ve toplumsal destek verecek öğretmen adayları ile gölge öğreticilerin niteliklerinin artırılmasını, "Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü" ve "Meslek Yüksekokulu Engelliler için Gölge Öğreticilik" programlarının araştırma kapasitelerinin geliştirilmesini ve bu alanda proje iş birliklerinin teşvik edilmesini hedefliyor.