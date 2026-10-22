Fuat Oktay, Mekke Anlaşması teklifinin salı günü komisyonda görüşüleceğini bildirdi

Haber: Erva GÜN

(TBMM) - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Mekke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin gelecek hafta salı günü Dışişleri Komisyonu'nda görüşülmesinin planlandığını bildirdi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Lüksemburg Temsilciler Meclisi Başkanı Claude Wiseler ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Heyetle görüşme öncesinde bir gazetecinin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından Dışişleri Komisyonu'na sevk edilen Mekke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin komisyonda ne zaman görüşüleceğini yönelik soruyu yanıtlayan Oktay, şöyle konuştu:

"Meclisimizden de başkanlıktan da bize sevk edilmiş durumda şu anda. Kısmet olursa gelecek hafta salı günü komisyonumuzu toplamayı planlıyoruz. Şu anda inşallah orada da zaten bütün çerçevesiyle, tüm boyutlarıyla komisyonumuzda değerlendirme fırsatımız olacak. Zaten sizlere de açık olacak. Kamuoyuna da açık olacak zaten. Sonrasında da zaten komisyonumuzdaki karara göre de Genel Kurul'a indirmiş olacağız. İnşallah hayırlı olur. Yani güzel gelişmeler bunlar. Yani bu olsun, akabindeki Bedir Anlaşması olsun, Türkiye'nin hem bölgedeki hem de küresel boyuttaki aslında stratejik boyutta nasıl ileriye dönük adımlar attığının da güzel bir göstergesi. İnşallah devam edecek, devam etmesini de arzu ediyoruz."