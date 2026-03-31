Fuhuş Operasyonu: 14 Gözaltı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da 4 ilçede fuhuş yapılan 7 evi işleten 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İstanbul genelinde fuhuşla mücadele doğrultusunda gelen ihbarlara istinaden Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından projeli bir soruşturma yürütüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, soruşturma kapsamında Bakırköy, Esenyurt, Fatih ve Avcılar'da fuhuş yapılan 7 evi işleten 14 şüpheli hakkında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne arama, el koyma, yakalama ve gözaltına alma talimatları verildiği belirtildi.