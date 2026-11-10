Fuhuş soruşturmasında 14 şüpheliden 10'u İstanbul'da gözaltına alındı - Son Dakika
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Fuhuş soruşturmasında 14 şüpheliden 10'u İstanbul'da gözaltına alındı

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etmek suçundan 14 şüphelinin yakalanması için çalışma yürütüldüğünü, eş zamanlı operasyonda 10'unun gözaltına alındığını açıkladı. Şüphelilerden 2'si cezaevinde, 2'si yurt dışında bulunuyor.

İstanbul'da yürütülen fuhuş soruşturması kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca "fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etmek" suçunu işlediği tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Bu kapsamda yapılan teknik takip, mesaj içerikleri ve teşhis tutanağı incelemesi sonucu elde edilen deliller uyarınca şüphelilerin suçtan maddi menfaat temin ederek haksız kazanç sağladıklarının tespeti edildiği belirtilen açıklamada, söz konusu eylemleriyle "fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etmek" suçunu işledikleri ve birlikte hareket ettikleri iddiasıyla 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 10'unun yakalandığı, 2'sinin cezaevinde, 2'sinin yurt dışında olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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