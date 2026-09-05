Fujian'da şiddetli yağışlar Hualin bölgesini vurdu, 3.000 işçi güvenli noktalara ulaştırıldı
Çin'in Fujian eyaletindeki Putian kentinin Hualin ekonomik kalkınma bölgesinde süren şiddetli yağışlar sele yol açtı. Yerel yetkililer, mahsur kalan 3.000'den fazla işçiyi tahliye etmek için kurtarma ekipleri sevk etti.
PUTİAN, 5 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Putian kentinde yer alan Hualin ekonomik kalkınma bölgesinde devam eden şiddetli yağışlar sele neden oldu.
Yerel yetkililer, bölgede mahsur kalan 3.000'den fazla işçiyi güvenli noktalara tahliye etmek için kurtarma ekipleri gönderdi.
Kaynak: Xinhua
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