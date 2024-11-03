Fukuşima'dan Robotla Nükleer Yakıt Numunesi Alındı

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Japonya'da Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nin işletmecisi Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi (TEPCO), ilk kez robot yardımıyla santralden erimiş katı yakıt numunesi alındığını duyurdu.

Kyodo News'un haberine göre, TEPCO tarafından yapılan açıklamada, çakıl taşı benzeri yaklaşık 5 milimetre çapındaki nükleer yakıt numunesinin, reaktörün birincil muhafaza kabının altından alındığı belirtildi.

Açıklamada, santralden numuneyi alan robotun metal bir kutunun içine konulduktan sonra dün bölgeden alındığı kaydedildi.

Santralden alınan parçanın radyoaktivite seviyesine göre numunenin testlere tabi tutulacağı veya yenisiyle değiştirileceğine karar verileceği aktarılan açıklamada, çalışmaların, işçilerin radyasyona maruz kalmasını en aza indirecek şekilde yürütüldüğü bildirildi.

TEPCO, alınan numune üzerinde yapılacak testlerle, 1 No'lu Nükleer Santrali'ndeki erime kazası sırasında reaktörlerde bulunduğu tahmin edilen yaklaşık 880 ton nükleer yakıtın tekrar kullanılıp kullanılamayacağını tespit etmeyi planlıyor.

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu. Bölgede yaşayan on binlerce kişi sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin tasfiye edilmesinin on yıllar süreceği tahmin ediliyor.