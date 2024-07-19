Furkan Apartmanı davasında kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verildi

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HABER: MEHMET OFLAZ KAMERA: CEMAL BERK AYTEKİN

(GAZİANTEP) - Gaziantep'te 51 kişinin hayatını kaybettiği Furkan Apartmanı davasının 7'nci duruşması görülüyor. Cumhuriyet savcısı, Furkan Apartmanı'na ilişkin kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verildiğini, kamu görevlilerinin karara itiraz ettiğini ve sürecin devam ettiğini açıkladı.

Gaziantep'in Nizip ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde 51 kişinin yaşamını yitirdiği Furkan Apartmanı ile ilgili 4'ü tutuksuz, 2'si firari 6 sanık hakkında ayrı ayrı 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşma öncesi Nizip Adalet Sarayı çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Furkan Apartmanı'nda yakınlarını kaybeden aileler ve avukatları hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan Eyüp Öğüt duruşmaya katılırken, diğer sanıklar Faik Öğüt, Nejdet Alpay ve Yılmaz Şahin Yurtyapan duruşmaya katılmadı. Firari müteahhitler Abdullah Devrim Sever ve Hasan Hüseyin Sever'in avukatı Ersan Şen de duruşmaya katılmadı. CHP'li ve EMEP'li milletvekilleri de duruşmayı takip etti.

Duruşmada ilk olarak cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, tutuksuz yargılanan dört sanıktan Faik Öğüt, Eyüp Öğüt ile Yılmaz Şahin Yurtyapan hakkında "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan üst sınırdan ceza, Nejdet Alpay için beraat talep etti.

"Bizim ailemizi parçaladılar"

Savcının mütalaasının ardından yakınlarını kaybedenlerin ailelerine söz verildi.

Selin Şahin: Nizip 4. derece deprem bölgesi. Nizip'te 40 bin içerisinde sadece Furkan Apartmanı yıkıldı. Ben orada kardeşimi kaybettim. Kararı vicdanınıza bırakıyorum.

Hasip Şahin: Acımız çok büyük. Bu binanın yıkılmasında hiç mi kamu görevlisi sorumlu değil? Adalet arıyoruz.

Enkazdan 28 saat sonra çıkan yurttaş: Kamu görevlilerinin de yargılanmasını istiyorum.

Özlem Taşdemir: 2 kızımı ve eşimi kaybettim. Oğlum ve ben yaralı olarak çıktık. Bizim ailemizi parçaladılar, bizim içimizi yaktılar. Biz acı yaşarken, serbest bırakılanlar gülüp eğleniyor. Sanıkların olası kastla yargılanmasını istiyoruz. Kararı vicdanınıza bırakıyoruz.

Seçkin Şahin: Ben 19 yaşındaki pırlanta gibi çocuğumu kaybettim. Kolon kesenler hayatlarına devam ediyor, benim oğlum mezarda. Bizim canlarımızı geri veremeyeceksiniz. Adaleti verin. Ben olası kastla yargılanmalarını istiyorum. Kamu görevlilerinin yargılanmasını istiyorum.

Elif Buse Kaplan: Deprem ülkesinde kolon kesmek, asma kata daire yapmak, bunlara elektrik, su, doğal gaz bağlamak bile bile ölüme sebebiyet vermek değilse nedir? Bu açık bir kasttır. Ben buradan çıkıp ailemin mezarına gideceğim, onlara çocuğunuz, ablanız sizin hakkınızı sonuna kadar savundu, adalet kazandı, rahat uyuyun demek istiyorum... 'Adalet mülkün temelidir' diyorsunuz, temel yoksa mülk de adalet de yoktur. Bize adaleti temel yapın.

Müşteki avukatları da savcının mütalaasına katılmadıklarını belirtti. Sanıkların olası kast suçundan yargılanmasını talep etti.

"En tepeden..."

Duruşmada söz alan Gaziantep ÇHD yöneticisi avukat Ergin Sözen ise şöyle konuştu:

"Bu şehirde İl Afet Eylem Raporu hazırlanmış, rapora uygun bir tek adım atılmamış. Ben kendim bizzat valiliğe yazı yazdım, önceki davalarda savcılar bunu bile yapmadılar. Valilik bir paragraf cevap verdi: 'İtfaiyeyi bilgilendirdik. Organize Sanayi bölgesine bilgi verdik!' Yaptığı bu kadar. Görev ihmali var.

Burada kolon keseni, kaçak kat çıkanı, eksik malzeme kullananı yargılıyorsunuz. Peki, Furkan Apartmanı'nı denetlemeyenler, ta en tepeden itibaren üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmeyen devlet görevlileri ne olacak? Bunları söyleyince sanık müvekkilleri 'iddianameye ve mütalaaya bağlı kalın' klişesine sarılıyorlar. Ama zaten iddianame ve mütalaa eksik. Siz de bu eksik iddianame ile karar verirseniz, hukuka ve etiğe aykırı bir karar vermiş olursunuz. Sanıkların olası kastla yargılanmalarını ve sorumluluğu olan tüm devlet kurumlarının ve kamu görevlilerinin hepsinin yargılanmasını talep ediyoruz."

Savcı "kamu görevlileri" hakkında soruşturma izni verildiğini açıkladı

Ailelerin kamu görevlilerin yargılanmasıyla ilgili taleplerini dile getirmeleri üzerine, Cumhuriyet savcısı, Furkan Apartmanı'na ilişkin kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verildiğini, kamu görevlilerinin karara itiraz ettiğini ve sürecin devam ettiğini açıkladı.

"Kolon kesmedim"

Sanık Eyüp Öğüt önceki duruşmada yaptığı beyanlarını tekrarladı. Öğüt, "Kesinlikle kolon kesmedim, tadilat yapmadım, 1+1 dairem yok" dedi. Diğer sanıkları ise avukatları savundu.

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