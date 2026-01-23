Depremde Yıkılan Furkan Apartmanı Davasında Savcı Mütalaasını Açıkladı: Kamu Görevlilerine "Taksir", Diğer Sanıklara "Bilinçli Taksir" Talebi

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinde 51 kişinin yaşamını yitirdiği Furkan Apartmanı davasında Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı, 4 kamu görevlisi sanığın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep ederken, diğer sanıkların ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Furkan Apartmanı'nda 51 kişinin ölümüne ilişkin davada 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, depremde yakınlarını kaybedenler, sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Müşteki avukatı Oğuzhan Kaya, duruşma öncesinde reddi hakim talebinde bulundu. İddia makamı da dosyanın geldiği aşamayı baz alarak reddi hakim talebinin reddini istedi. Mahkeme tarafından hakimin reddi kararı, itiraz yolu açık olmak üzere geri çevrildi.

Kamu görevlilerine "taksir", diğer sanıklara "bilinçli taksir" talebi

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında binanın altındaki dükkanın sahibi sanıklar Faik Öğüt, Eyüp Öğüt ve Nejdet Alpay, proje müellifi ve fenni mesulü Yılmaz Şahin Yurtyapan, müteahhit Hasan Hüseyin Sever, binanın giriş katındaki otomobil bayisinde çalışanlar Coşkun Şahin ve Ömer Şahin hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Savcı, yapı kullanım izin belgesinde imzası bulunan dönemin Nizip Belediyesi İmar Müdürü Mehmet Aslan, İmar İşleri Müdür Yardımcısı Orhan Zoroğlu, inşaat mühendisleri Oktay Aktaş ve Bülent Bilici'nin ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma 13 Şubat'a ertelendi

Mahkeme heyeti, sanık Hasan Hüseyin Sever'in tutukluluk halinin devamına, sanık Abdullah Devrim Sever hakkındaki kırmızı bülten kararının ve yakalama kararının devamına, diğer sanıklara uygulanan adli kontrol kararının devamına karar verdi.

Heyet, taraflara mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere bir sonraki celseye kadar süre verilmesine karar vererek duruşmayı 13 Şubat'a erteledi.