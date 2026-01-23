Depremde Yıkılan Furkan Apartmanı Davasında Savcı Mütalaasını Açıkladı: Kamu Görevlilerine "Taksir", Diğer Sanıklara "Bilinçli Taksir" Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Depremde Yıkılan Furkan Apartmanı Davasında Savcı Mütalaasını Açıkladı: Kamu Görevlilerine "Taksir", Diğer Sanıklara "Bilinçli Taksir" Talebi

23.01.2026 22:40  Güncelleme: 09:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'teki Furkan Apartmanı davasında Cumhuriyet savcısı, 4 kamu görevlisinin 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Diğer sanıklar için ise 'bilinçli taksir' suçlaması yöneltildi. Duruşma 13 Şubat'a ertelendi.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinde 51 kişinin yaşamını yitirdiği Furkan Apartmanı davasında Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı, 4 kamu görevlisi sanığın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep ederken, diğer sanıkların ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Furkan Apartmanı'nda 51 kişinin ölümüne ilişkin davada 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, depremde yakınlarını kaybedenler, sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Müşteki avukatı Oğuzhan Kaya, duruşma öncesinde reddi hakim talebinde bulundu. İddia makamı da dosyanın geldiği aşamayı baz alarak reddi hakim talebinin reddini istedi. Mahkeme tarafından hakimin reddi kararı, itiraz yolu açık olmak üzere geri çevrildi.

Kamu görevlilerine "taksir", diğer sanıklara "bilinçli taksir" talebi

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında binanın altındaki dükkanın sahibi sanıklar Faik Öğüt, Eyüp Öğüt ve Nejdet Alpay, proje müellifi ve fenni mesulü Yılmaz Şahin Yurtyapan, müteahhit Hasan Hüseyin Sever, binanın giriş katındaki otomobil bayisinde çalışanlar Coşkun Şahin ve Ömer Şahin hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Savcı, yapı kullanım izin belgesinde imzası bulunan dönemin Nizip Belediyesi İmar Müdürü Mehmet Aslan, İmar İşleri Müdür Yardımcısı Orhan Zoroğlu, inşaat mühendisleri Oktay Aktaş ve Bülent Bilici'nin ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma 13 Şubat'a ertelendi

Mahkeme heyeti, sanık Hasan Hüseyin Sever'in tutukluluk halinin devamına, sanık Abdullah Devrim Sever hakkındaki kırmızı bülten kararının ve yakalama kararının devamına, diğer sanıklara uygulanan adli kontrol kararının devamına karar verdi.

Heyet, taraflara mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere bir sonraki celseye kadar süre verilmesine karar vererek duruşmayı 13 Şubat'a erteledi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Savcısı, Yerel Haberler, Gaziantep, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremde Yıkılan Furkan Apartmanı Davasında Savcı Mütalaasını Açıkladı: Kamu Görevlilerine 'Taksir', Diğer Sanıklara 'Bilinçli Taksir' Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı
Eski milli sporcu, kuryelik yaparken öldü Eski milli sporcu, kuryelik yaparken öldü
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin’i etiketliyor Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı

12:02
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
11:46
Ardahan’da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
Ardahan'da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
11:28
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
11:11
ABD’de halkın öfkesi dinmiyor Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda
ABD'de halkın öfkesi dinmiyor! Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda
11:08
Balıkesir beşik gibi Peş peşe iki deprem daha meydana geldi
Balıkesir beşik gibi! Peş peşe iki deprem daha meydana geldi
11:02
Bayğaralar’a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı
Bayğaralar'a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 12:18:43. #7.11#
SON DAKİKA: Depremde Yıkılan Furkan Apartmanı Davasında Savcı Mütalaasını Açıkladı: Kamu Görevlilerine "Taksir", Diğer Sanıklara "Bilinçli Taksir" Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.