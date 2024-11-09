Furkan Karabey Tutuklandı

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(ANKARA)-CHP Genel Başkanı Özgür Özel tutuklanan gazeteci Furkan Karabey için yaptığı açıklamada, "Gazeteci Furkan Karabay, haberleri ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklandı. Sarayın yeni Zekeriya Öz'ü kendince meydan okuyor" dedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabı üzerinden tutuklanan gazeteci Furkan Karabey için açıklama yaptı. Özel'in açıklaması şu şekilde:

"Gazeteci Furkan Karabay, haberleri ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklandı. Sarayın yeni Zekeriya Öz'ü kendince meydan okuyor. Adalet celladı seyyar giyotin, sicilini ve kararlarını haberleştiren gazeteciyi tutuklatarak, yurttaşlara ve gazetecilere kendince gözdağı veriyor. Biz korkmayız ve sinmeyiz ama sen elinde bu kir, geçmişinde bu sicil varken kolay kolay uykuya dalamazsın."