Furkan Vakfı'na Operasyon: Kuytul Çifti Gözaltında - Son Dakika
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Furkan Vakfı'na Operasyon: Kuytul Çifti Gözaltında

Furkan Vakfı\'na Operasyon: Kuytul Çifti Gözaltında
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Adana'da Furkan Vakfı'na düzenlenen operasyonda Alparslan ve Semra Kuytul gözaltına alındı.

ADANA'da Furkan Vakfı'na yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi, gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ile çok sayıda kişinin evine sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki Kuytul'un evinin çevresinde çevik kuvvet ve özel harekat timleriyle önlemi alındı. Evin çevresine gelip, slogan atan Kuytul'un destekçileriyle polis ekipleri arasında kısa süreli tartışma çıktı. Evde yapılan aramanın ardından Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul ile çok sayıda kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Furkan Vakfı'na Operasyon: Kuytul Çifti Gözaltında - Son Dakika

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