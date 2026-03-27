Futbol oynarken göğsüne gelen top canından etti! Her şey 3 saniye sürdü
27.03.2026 12:50
Kahramanmaraş'ta halı sahada futbol maçı yapan 49 yaşındaki Selahattin Atlı'nın göğsüne top isabet etmesi sonucu kalbi durdu. Top çarptıktan kısa süre sonra yere yığılan Atlı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi'nde yer alan bir halı sahada dün akşam saatlerinde oynan futbol maçında yürek yakan bir olay yaşandı. 

GÖĞSÜNE TOP GELDİ, KALBİ DURDU

Halı sahada arkadaşlarıyla maç yapan ve kalede duran Selahittin Atlı'nın (49) göğsüne futbol topu isabet etti. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda arkadaşları, yere yığılan Selahittin Atlı'nın yardımına koştu. İhbar üzerine halı sahaya sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde durduğu belirlenen Atlı'nın kalbi, ekiplerin müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. 

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hemen sedyeye alınan Atlı ambulansa taşınırken, bu sırada sağlık görevlisi kalp masajı yapmaya devam etti. Selahittin Atlı, götürüldüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: DHA

İBB davasına sahte basın kartıyla giren şüpheli tutuklandı Kimliği şoke etti İBB davasına sahte basın kartıyla giren şüpheli tutuklandı! Kimliği şoke etti
Fırtına Deresi’nde endişelendiren görüntü Gerçek ortaya çıktı Fırtına Deresi'nde endişelendiren görüntü! Gerçek ortaya çıktı
Kalkışta korku anları Pistte kır kurduna çarpan uçak acil iniş yaptı Kalkışta korku anları! Pistte kır kurduna çarpan uçak acil iniş yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
Ünlü kadın futbolcu Alisha Lehmann bu kez korkuttu Ünlü kadın futbolcu Alisha Lehmann bu kez korkuttu
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor
ABD’ye müzakere yanıtı İran kendi şartlarını resmen sundu ABD'ye müzakere yanıtı! İran kendi şartlarını resmen sundu

13:19
Kabe’de skandal Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
Kabe’de skandal! Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
13:00
İran “Hedef olursunuz“ dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
İran "Hedef olursunuz" dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
12:46
Doğal gaz faturalarında yeni dönem 4 gün sonra başlıyor
Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor
12:40
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
12:10
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar
11:55
Hande Erçel gözaltında İfade verip, Adli Tıp’a sevk edildi
Hande Erçel gözaltında! İfade verip, Adli Tıp'a sevk edildi
10:32
Başrolde polis memuru var: Siirt’te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
