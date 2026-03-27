Futbol Maçında Kalp Krizi: Selahittin Atlı Hayatını Kaybetti

KAHRAMANMARAŞ'ta halı sahada maç yaparken, durduğu kalede göğsüne futbol topunun çarpmasıyla kalbi duran Selahittin Atlı (49) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin Boğaziçi Mahallesi'ndeki bir halı sahada meydana geldi. Halı sahada arkadaşlarıyla maç yapan ve kalede duran Selahittin Atlı'nın göğsüne futbol topu isabet etti. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda arkadaşları, yere yığılan Selahittin Atlı'nın yardımına koştu. İhbar üzerine halı sahaya sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde durduğu belirlenen Atlı'nın kalbi, ekiplerin müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Hemen sedyeye alınan Atlı ambulansa taşınırken, bu sırada sağlık görevlisi kalp masajı yapmaya devam etti. Selahittin Atlı, götürüldüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.