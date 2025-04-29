Futbol Maçından Sonra Vefat Eden Astsubayın Cenazesi Uğurlandı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde halı sahada futbol oynadıktan sonra rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren astsubayın cenazesi, törenle memleketi Ankara'ya uğurlandı.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Astsubay Üstçavuş Kadir Açar'ın halı sahada futbol oynadıktan sonra rahatsızlandığını belirtti. Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:

"Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çemişgezek İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Astsubay Üstçavuş Kadir Açar, geçirmiş olduğu rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Vefat eden personelimize Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum."

Astsubay için cenaze töreni düzenlendi

Açar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Tunceli Devlet Hastanesinden alınarak İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

Buradaki törende, saygı duruşunda bulunuldu, Açar'ın öz geçmişi okundu.

Açar'ın naaşı, İl Müftüsü Mustafa Şanver'in duasının ardından silah arkadaşları tarafından cenaze aracına konularak Ankara'ya gönderildi.

Törene, aile yakınlarının yanı sıra Vali ve Belediye Başkan Vekili Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askerler ve polisler katıldı.