Futbolcuya Darp Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Futbolcuya Darp Davası Devam Ediyor

Futbolcuya Darp Davası Devam Ediyor

Trafik kazası sonrası yaşanan tartışmada futbolcu Emrecan Uzunhan'a yönelik darp iddiaları sürüyor.

17.09.2024 16:49
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İstanbul Bakırköy'de trafik kazasının ardından çıkan tartışmada futbolcu Emrecan Uzunhan'ı darbettiği ileri sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Yavuz Dağ ile müşteki Emrecan Uzunhan ve avukatı katıldı.

Müşteki Uzunhan beyanında, olay günü Bakırköy yönünden Yeşilköy istikametine sol şeritten gerekli hızla gittiğini anlattı.

Aracında çarpışma önleyici sistemlerin bulunduğunu kaydeden Uzunhan, önündeki araçların frene basması sonucu kendi aracının da otomatik fren yaptığını, sanığın aracına kazaya sebebiyet verecek şekilde çarpmadığını savundu.

Uzunhan, kaza sonrasında aracından inerek sanığa "Cana gelmedi geçmiş oldun, mala geldi" dediğini ancak sanığın kendisine agresif davrandığını öne sürdü.

Sanığın kendisine "Sen bana çarptın. Bu hasarı sen karşılayacaksın" dediğini belirten Uzunhan, şunları söyledi:

"Hayatımda ilk defa bir kazaya karıştım. Ben sanıkla anlaşamayacağımı anladığım için polisleri çağırdım. Trafiği kapatmamak için 200 metre ilerde bulunan benzinliğe gittik. Herkes kendi aracı için tutanak tutuyordu. Sanık tutanağa 'Sen bana çarptın, ben o yüzden öndeki araca çarptım.' diye yazmamı istedi. Ben fotoğraflarda olduğu gibi kaza nasıl olduysa onu yazdım. Yazdıklarımı görünce kalemi elimden çekip aldı. Beni itti. Olayda yanımda kız arkadaşım vardı. Onun yanında bana sinkaflı küfürler etti. Bana, 'Benim infazım olmasa seni delik deşik ederim.' dedi. Ben de benimle muhatap olmayın, ben sizinle muhatap olmayacağım dedim. Ben kendisine hakaret etmedim."

Sanığın olay sırasında elinde bir cisimle kendisine koşarak geldiğini, bunun üzerine geri kaçtığını ifade eden Uzunhan, bu cisimle kendisine vuramadığını anlattı.

Uzunhan, sanık Dağ'ın ardından sol bacağına sarılarak kendisini kaldırmaya çalıştığını sonra da bir anda yere bıraktığını, bunun üzerine kalça kısmından ses geldiğini, sakatlandığı için de ameliyat olduğunu dile getirdi.

Öncesinde sakatlığının bulunmadığını, olaydan bir gün önce kampta olduğunu ve 90 dakika maç oynadığını aktaran Uzunhan, tedavi masraflarının maç dışı bir olaydan kaynaklandığı için kulübünün kendisinden isteyeceğini kaydetti.

Sanık iddiaları kabul etmedi

Sanık Yavuz Dağ da savunmasında, kaza anında müştekinin arkadan çarptığını ve Uzunhan'ın sigorta şirketinin kendi aracına ait tüm masrafları karşıladığını söyledi.

Kazadan önce Uzunhan'ın yaralı olduğunu ve sürekli bacağını tuttuğunu iddia eden Dağ, elinde bir cisim olmadığını, müştekiye de küfür etmediğini öne sürdü.

Duruşmada tanık olarak dinlenen müşteki Uzunhan'ın kız arkadaşı Canan Korkmaz ise öndeki aracın fren yapması üzerine durduklarını, tık sesi geldiğini ve sanığın suçlayıcı cümleler kurduğunu belirtti.

Benzin istasyonuna gittiklerinde sanığın sürekli müştekiye yönelik küfür içerikli sözler söylediğini kaydeden Korkmaz, burada müştekiye yönelik 'Sen kimsin. Kendini ne zannediyorsun. İnfazım olmasa seni burada öldürürüm. Seni kimse elimden alamaz. Bu iş burada bitmedi.' dediğini ve elinde bir cisimle koşarak üzerine geldiğini anlattı.

Ara kararını açıklayan mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 22 Temmuz 2023'te Bakırköy'de yaşanan olayda sanık Yavuz Dağ ile müşteki Emrecan Uzunhan arasında trafikte tartışma yaşandığı belirtildi.

Tarafların hasar tespiti için bir benzin istasyonuna gittikleri, Yavuz Dağ'ın Emrecan Uzunhan'a 'Kibirli birisin, infazım olmasa seni burada delik deşik ederdim.' dediği aktarılan iddianamede, sanığın müştekiyi tutarak yere çarptığı ve basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde eylemde bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, sanık Dağ'ın "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar, "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar, "kasten yaralama" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: AA

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