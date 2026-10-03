G7, 100 milyon varile kadar petrol ürününü dört ayda piyasaya sürme kararı aldı - Son Dakika
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G7, 100 milyon varile kadar petrol ürününü dört ayda piyasaya sürme kararı aldı

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G7, 100 milyon varile kadar petrol ürününü dört ayda piyasaya sürme kararı aldı
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G7, Uluslararası Enerji Ajansı ile eşgüdümle dört ayda rezervlerinden 100 milyon varile kadar petrol ürününü piyasaya sürecek. Liderler ihracat kısıtlamasından kaçınma kararı alırken Macron, bunun akaryakıt fiyatlarını düşürmesini beklediklerini söyledi.

PARİS, 3 Ekim (Xinhua) -- G7, Uluslararası Enerji Ajansı ile koordinasyon içinde önümüzdeki dört ay içinde rezervlerinden 100 milyon varile kadar dizel ve diğer petrol ürününü piyasaya sürme kararı aldı.

G7 liderleri, giderek artan enerji güvenliği sorunlarını ele almak üzere cuma günü çevrimiçi toplantı gerçekleştirdi. Elysee Sarayı'nın toplantının ardından yayımladığı ortak bildiriye göre G7, rafinerelerde aynı anda kapasite kaybı yaşanmasını önlemek amacıyla bakım programlarını koordine edecek ve kapasite kullanım oranlarını gerektiğinde geçici olarak artıracak.

Bildiride ayrıca, G7 ülkeleri arasında enerji ve enerji ürünlerine yönelik ihracat kısıtlamalarından kaçınma taahhüdü yinelenirken, tüm üreticilere piyasadaki gerilimi artırabilecek yasaklar uygulamaktan kaçınma çağrısı yapıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, toplantının ardından yaptığı açıklamada, G7'nin, üye ülkeler arasında ihracata yönelik kısıtlama ve yasak uygulanmaması kararı aldığını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump'ın da bu hususta "çok net" olduğunu kaydeden Macron, söz konusu kararların "akaryakıt fiyatlarını düşürmesini beklediklerini" ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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