G7'den Netanyahu'ya Yönelik Ortak Tutum Girişimi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

G7'den Netanyahu'ya Yönelik Ortak Tutum Girişimi

Tajani, G7 ülkelerinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu hakkında tutuklama emrini değerlendirdiğini belirtti.

25.11.2024 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, G7 ülkeleri olarak Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında 21 Kasım'da çıkardığı tutuklama emri konusunda ortak bir tutum benimsemek için çalıştıklarını söyledi.

ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi, dönem başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde, başkent Roma'ya 90 kilometre mesafedeki Anagni ve Fiuggi kasabalarında ilk gün oturumlarını tamamladı.

Bakanlar, ilk günkü oturumlarında ağırlıklı olarak Orta Doğu ile ilgili konuları ele aldı.

Ev sahibi Tajani, ilk gün çalışmalarının ardından basına yaptığı açıklamada, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emrini değerlendirdiklerini belirterek, "UCM'nin Netanyahu'ya ilişkin kararı konusunda ortak bir tutum benimsememiz gerektiğini söyledim. Bu konuyu görüştük ve bildirinin bir kısmını bu konuya ayırıp ayıramayacağımızı göreceğiz. Bir anlaşmaya varmak için çalışıyoruz ancak bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Siyasi direktörler, ortak bir tutumu sağlayacak bir metin üzerinde çalışıyorlar." dedi.

Tajani, İtalya'nın pozisyonunun net olduğunu ifade ederek, "Diğer G7 ülkeleriyle bir anlaşmaya varmak ve ortak tek bir tutum sergilemek istiyoruz. Bu sorun sadece adaletle ilgili bir mesele değil, aynı zamanda siyasi bir sorun." diye konuştu.

Bakan Tajani, ayrıca İsrail saldırısı altındaki Lübnan için gündeme gelen ateşkes tartışmalarıyla ilgili olarak da "Lübnan'da ateşkese belki çok yakınız, bunun doğru olmasını ve son anda geri adım atılmamasını umuyoruz. Gazze'de biraz daha karmaşık ama hepimiz bu hedefe ulaşmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Antonio Tajani, Rusya- Ukrayna Savaşı konusunda da Ukrayna'ya savaşmak üzere hiçbir İtalyan askerini göndermeyeceklerini yineledi.

G7 Dışişleri Bakanları'nın İtalya'nın ev sahipliğindeki ikinci ve son toplantısı, yarınki oturumların ardından açıklanması beklenen sonuç bildirisiyle tamamlanmış olacak.

Kaynak: AA

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Başbakan Yardımcısı, Antonio Tajani, Orta Doğu, Lübnan, İsrail, İtalya, roma, Son Dakika

Son Dakika Güncel G7'den Netanyahu'ya Yönelik Ortak Tutum Girişimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:26 Ayhan Bora Kaplan’ın sözlerini duyan savcı: Sizi uyarıyorum benden söylemesi Ayhan Bora Kaplan'ın sözlerini duyan savcı: Sizi uyarıyorum benden söylemesi
21:55 İsrail ve Hizbullah ateşkese çok yakın: 36 saat içinde ilan edecekler İsrail ve Hizbullah ateşkese çok yakın: 36 saat içinde ilan edecekler
21:48 Naci Görür Malatya’daki son depremi işaret ederek uyardı: Endişe verici Naci Görür Malatya'daki son depremi işaret ederek uyardı: Endişe verici
21:10 Aliağa’daki Tüpraş Rafinerisi’nde patlama Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde patlama
18:13 20 İlde Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil Edildi 20 İlde Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil Edildi
09:45 Litvanya’da kargo uçağı bir binanın yakınlarına düştü: 1 ölü, 2 yaralı Litvanya'da kargo uçağı bir binanın yakınlarına düştü: 1 ölü, 2 yaralı
09:35 Beşiktaş’ın Göztepe’ye yenildiğini gören Batuhan Karadeniz canlı yayında delirdi Beşiktaş'ın Göztepe'ye yenildiğini gören Batuhan Karadeniz canlı yayında delirdi
09:29 İstanbul’da bugün saat 15.00’ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak İstanbul'da bugün saat 15.00'ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak
09:23 Altın fiyatlarında rekorların ardından sert düşüş başladı Altın fiyatlarında rekorların ardından sert düşüş başladı
09:15 Mauro Icardi için karar haftası Mauro Icardi için karar haftası
09:15 En düşük emekli maaşında yeni tahmin En düşük emekli maaşında yeni tahmin
09:09 Volkswagen CEO’su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız Volkswagen CEO'su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız
09:08 Ebru Yaşar’dan radikal karar: Milyonları elinin tersiyle itti Ebru Yaşar'dan radikal karar: Milyonları elinin tersiyle itti
08:56 Karın vurduğu Malatya’da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 23:33:56. #1.13#
SON DAKİKA: G7'den Netanyahu'ya Yönelik Ortak Tutum Girişimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.