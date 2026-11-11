G7 dışişleri bakanları Paris'te yapay zeka risklerine dikkat çeken bildiri yayımladı

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, gelişen yapay zeka teknolojilerinin toplumsal ve ekonomik bazı riskler barındırdığına ve bu teknolojilerin kötü niyetli aktörler tarafından siber saldırı ve suç eylemleri için kullanılabileceğine işaret ederek, yapay zeka yönetişiminde güvenliğin önemini vurguladı.

Fransa'nın başkenti Paris'te 9-10 Kasım'da yapılan G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından ortak bildiri yayımlandı.

G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarının ve Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın katıldığı ortak bildiride, Ukrayna, Orta Doğu, Hint-Pasifik bölgesi, Sudan, Afrika Boynuzu, Haiti, Küba, Venezuela, Birleşmiş Milletler (BM) reformu ve insani yardımın etkinliği, gıda ve beslenme güvenliği, zorla yerinden edilme, kötü niyetli hibrit faaliyetler, ulusötesi organize suçlar, denizcilik ve liman güvenliği, kritik uydu altyapısı dayanıklılığı, ileri yapay zeka modelleri, ekonomik güvenlik ve kritik mineraller başlıkları yer aldı.

Ukrayna'da iki taraflı ve kapsamlı ateşkes hayati önemde

Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğin teyit edildiği bildiride, Karadeniz'de "sivil deniz taşımacılığı ve küresel gıda güvenliği açısından ağır sonuçlar doğuran saldırıların kınandığı" vurgulandı.

Bildiride, ABD'nin Rusya-Ukrayna arasında "barışı kolaylaştırıcı" faaliyetlerinin memnuniyetle karşılandığı ve Ukrayna'da kapsamlı ve karşılıklı bir ateşkesin hayati önem taşıdığı belirtildi.

Toplantıda, Ukrayna'ya hava savunma sistemleri ve bu ülkenin meşru müdafaa hakkını kullanmasına hizmet edecek askeri lisanslar verilmesi konusunda katedilen ilerlemenin ele alındığı belirtilen bildiride, Kuzey Kore, İran ve Çin'in Rusya'ya yardımlarının kınandığı ve Rus gölge filosu üzerindeki yaptırımları güçlendirici önlemlerin görüşüldüğü aktarıldı.

Orta Doğu

Orta Doğu'da ise İran'ın nükleer programı konusunda yürütülen tüm diplomatik çabaların desteklendiği vurgulanan bildiride, İran'a bölgedeki devlet dışı silahlı gruplara her türlü desteği sonlandırması çağrısı yapıldı.

Bildiride, İran'ın komşularına yönelik saldırıları ve Hürmüz Boğazı'ndan transit geçişi engelleyerek uluslararası ticarette ve enerji güvenliğinde neden olduğu aksamaların güçlü şekilde kınandığına dikkati çekildi.

Ayrıca bildiride, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere uygulanacak "her türlü yasa dışı vergi, haraç veya ücrete" karşı olunduğu teyit edildi.

Yemen'de ise Husilerin Suudi Arabistan'a karşı sürdürdüğü, sivilleri ve sivil altyapıları hedef alan saldırılarının kınandığı vurgulanan bildiride, başta İran olmak üzere tüm aktörlere Husilere desteği sonlandırma çağrısı yapıldı.

Lübnan konusunda da taraflardan ateşkese eksiksiz uymaları istenen bildiride, Lübnan makamlarının ülkenin bütünlüğüne ve silahların tek elde toplanmasına yönelik çabaları takdir edildi.

Bildiride, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararı doğrultusunda İsrail'in Gazze'den kademeli olarak çekilmesi ve Gazze Şeridi'nin tamamına engelsiz ve kesintisiz insani yardımın ulaştırılması gerektiğinin altı çizildi.

Suriye'de insan haklarına saygıyı ve temel özgürlükleri güvence altına alan birleşik, egemen ve istikrarlı bir ülke inşasına yönelik çabaların desteklendiği ifade edilen bildiride, Hint Pasifik bölgesinde özellikle Doğu Çin ve Güney Çin denizlerinde statükoyu güç ve baskı ile tek taraflı değiştirme girişimleri kınandı.

Yapay zeka teknolojilerinde güvenlik ve insan merkezli yaklaşım vurgusu

Bildiride, bazı devletlerin ve devlet dışı aktörlerin, kasıtlı kampanyalarla G7 üyelerinin ve ortaklarının güvenliğini ve istikrarını zayıflatmak amacıyla sürdürdüğü sabotajlar, siber saldırılar, bilgi manipülasyonu gibi kötü niyetli hibrit faaliyetlerin kınandığı ifade edildi.

Yapay zekanın ayrı bir başlıkta ele alındığı bildiride, ileri yapay zeka teknolojilerinin bilimsel ilerleme ve ekonomik güçlenme adına imkanlar sunduğu ancak toplumsal ve ekonomik güvenlik riskleri de barındırdığı belirtildi.

Bildiride, yapay zeka sistem ve modellerinin insan merkezli bir yaklaşımla emniyetli ve güvenli bir şekilde geliştirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Bu modellerin kötü niyetli devletler veya devlet dışı aktörler tarafından siber eylemler ve suç faaliyetleri için ya da kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer geliştirme kabiliyetleri edinmek ve geliştirmek amacıyla kullanılabileceğine işaret edilen bildiride, yapay zeka yönetişiminde güvenliğin ve dayanıklılığın güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.