G7 Liderleri, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınadı

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ABD Başkanı Joe Biden ile G7 liderleri, İsrail'e yönelik hava saldırıları düzenleyen İran'ı şiddetle kınarken, İsrail ile tam bir dayanışma içinde oldukları mesajını verdi.

ABD Başkanı Biden ve G7 liderlerinin video konferans yoluyla gerçekleştirdiği görüşmede İran'ın İsrail'e yönelik saldırıları ele alındı.

Liderlerin ortak açıklamasında, "G7 liderleri olarak İran'ın İsrail'e yönelik doğrudan ve eşi görülmemiş saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail'e ve halkına tam desteğimizi ve İsrail'in savunmasına olan taahhüdümüzü bir kez daha yineliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İran'ın İsrail'e yüzlerce insansız hava aracı ve füze fırlattığı belirtilen açıklamada, İsrail'in ortaklarının da yardımıyla bu saldırıya karşı kendini savunduğu kaydedildi.

İran'ın söz konusu saldırılarının bölgede zaten yüksek olan gerilimi daha da artırdığı savunulan açıklamada, "İran'ın ve bölgedeki unsurlarının bu saldırıları durdurmasını istiyoruz. Bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracak adımlara karşılık (İran'a karşı) ilave tedbirler almaya hazırız." değerlendirmesi yapıldı.

G7 liderleri ayrıca, Gazze'deki krizin sona erdirilmesi konusunu görüşerek, rehinelerin serbest bırakılıp bölgeye insani yardımların girişini hızlandıracak acil ve sürdürülebilir bir ateşkes için çalışmaya devam edilmesi vurgusunu yaptı.