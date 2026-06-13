G7 Zirvesi Hazırlıklarında Trafik Kazası - Son Dakika
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G7 Zirvesi Hazırlıklarında Trafik Kazası

13.06.2026 20:26
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Fransa'da G7 zirvesi hazırlıkları sırasında jandarma eri trafik kazasında hayatını kaybetti.

Fransa'nın ev sahipliği yapacağı G7 Liderler Zirvesi hazırlıkları kapsamında görevli bir jandarma erinin trafik kazasında hayatını kaybettiği bildirildi.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, G7 Liderler Zirvesi için koruma faaliyetleri kapsamında devriye görevinde olan jandarma eri Gwenael Raffoux'nun trafik kazasında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Jandarma motosiklet timinden Raffoux'ya devriyedeyken araba çarptığını kaydeden Nunez, Fransız milletine hizmet ederken hayatını kaybeden Raffoux'nun hatırası önünde saygıyla eğildiklerini belirtti.

Nunez, aynı kazada yaralanan 2 jandarma erine de desteğini ifade etti.

Kamu yayıncısı Franceinfo'nun haberine göre, söz konusu kaza, G7 Liderler Zirvesi'nin düzenleneceği Evian-les-Bains kentine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Fessy köyü yolunda, jandarma erleri motosikletteyken meydana geldi.

Fransa'nın 15-17 Haziran'da ev sahipliği yapacağı G7 Liderler Zirvesi'nin güvenliğini sağlamak için 14 bin polis, jandarma ve itfaiye eri görevlendirildi.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Jandarma, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Trafik, Fransa, Güncel, Dünya, Son Dakika

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