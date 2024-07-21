Gabar Dağı'nda petrol sondaj kulesi devrildi: 3 işçi yaralandı

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(ANKARA) - Sağlık Bakanlığı, Gabar Dağı'nda petrol sondaj kulesinin devrilmesiyle ilgili "3 işçinin yaralandığı tespit edilmiştir. 2 kişi hastaneye nakledilmiş olup 1 kişinin ise kurtarma çalışması devam etmektedir. Sahada tarama çalışması yürütülmektedir. Bölgeye 5 ambulans, 1 UMKE timi ile toplam 20 sağlık personeli görevlendirilmesi yapılmıştır" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanlığı, Şırnak'ta Gabar Dağı'nda petrol sondaj kulesinin devrilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Gabar Dağı Şehit Aybüke Yalçın 27 No'lu Petrol Sahası'nda petrol sondaj kulesinin devrilmesi sonucu 3 işçinin yaralandığı tespit edilmiştir. 2 kişi hastaneye nakledilmiş olup 1 kişinin ise kurtarma çalışması devam etmektedir. Sahada tarama çalışması yürütülmektedir. Bölgeye 5 ambulans, 1 UMKE timi ile toplam 20 sağlık personeli görevlendirilmesi yapılmıştır."