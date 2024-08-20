Gabon'da Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Hükümet Üyelerinin Yurt Dışında Tatil Yapmasını Yasakladı

Gabon'da Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema, hükümet üyelerinin yurt dışında tatil yapmasını yasakladı.
BBC'nin haberine göre, devlet televizyonundan yapılan duyuruda, Nguema'nın kararı açıklandı.
Karara göre, "yurttaşlarının gerçeklerine ve beklentilerine alıştırmak" amacıyla geçiş dönemi hükümeti yetkililerinin yurt dışına tatil amaçlı çıkması yasaklandı.
Kararın Nguema için de geçerli olacağı açıklandı ancak resmi amaçlarla yurt dışına çıkma hakkına sahip olacağı düşünülüyor.
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