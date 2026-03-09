Gabon Hükümeti, İşkence İddialarını Reddetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gabon Hükümeti, İşkence İddialarını Reddetti

09.03.2026 21:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gabon, Sylvia Bongo'nun işkence iddialarını yalanlayarak medyayı kınadı ve uyarılarda bulundu.

Gabon hükümeti, eski Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun eşi Sylvia Bongo Ondimba'nın Fransız kamu yayıncısı France 24 televizyonuna verdiği röportajdaki işkence iddialarını reddetti.

Gabon İletişim ve Medya Bakanı Germain Biahodjow, yaptığı açıklamada, "Tutuklulukları sırasında Sylvia Bongo Ondimba ve oğlu hukukun kurallarına ve insan onuruna uygun şekilde muamele görmüştür." ifadelerini kullandı.

Sylvia Bongo'nun iddialarını gerçek dışı ve çarpıtılmış anlatılar olarak nitelendiren Biahodjow, "France 24'ü suçlamak söz konusu değil ancak kanalın bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek için zaman ayırmadan yayın yapmasını kınıyoruz." dedi.

Biahodjow ayrıca, doğrulanmamış iddiaların yayılmaya devam etmesi halinde bu bilgileri yayan medya kuruluşlarının yayınlarının askıya alınabileceği uyarısında bulundu.

Eski Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun eşi Sylvia Bongo, France 24'e verdiği röportajda 2023'teki askeri müdahalenin ardından gözaltında tutuldukları dönemde kendisinin ve oğlunun işkence gördüğünü iddia etmişti.

Gabon'da Ali Bongo yönetimi Ağustos 2023'te gerçekleştirilen askeri müdahaleyle devrilmiş, darbenin ardından Sylvia Bongo ve oğlu Noureddin Bongo, haklarındaki yolsuzluk ve kamu fonlarını zimmete geçirme suçlamaları kapsamında gözaltına alınmıştı.

Noureddin Bongo'nun yolsuzluk ve zimmet suçlamasıyla, Sylvia Bongo'nun ise kara para aklama ve sahtecilik suçlamasıyla tutuklu yargılanmalarına karar verilmişti.

Mayıs 2025'te cezaevinden çıkarılarak ev hapsine alınan devrik Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun eşi Sylvia ve oğulları Noureddin Bongo'nun, aynı ay aile üyeleriyle Gabon'dan ayrıldıkları bildirilmişti.

Mahkeme, Kasım 2025'te ikiliyi gıyaben 20'şer yıl hapis, 100 milyon frank (yaklaşık 7,5 milyon lira) para cezasına çarptırmış ve kamu kaynaklarından edinildiği tespit edilen mallarına el konulmasına hükmetmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Güncel, Gabon, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gabon Hükümeti, İşkence İddialarını Reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hindistan: İran gemisinin konumunu İsrail’e biz verdik Hindistan: İran gemisinin konumunu İsrail'e biz verdik
BAE Devlet Başkanı Bin Zayid, ABD Başkanı Trump’la görüştü BAE Devlet Başkanı Bin Zayid, ABD Başkanı Trump'la görüştü
Sıcak gelişmelerden ilham aldı, sanal F-16 eğitimi vermeye başladı Sıcak gelişmelerden ilham aldı, sanal F-16 eğitimi vermeye başladı
Trump: İran tehdidi yok edildiğinde petrol fiyatları düşecek Trump: İran tehdidi yok edildiğinde petrol fiyatları düşecek
Hizbullah taktik değiştirdi Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar Hizbullah taktik değiştirdi! Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar
“Savaş ne zaman bitecek“ diye soruldu, Trump topu taca attı "Savaş ne zaman bitecek" diye soruldu, Trump topu taca attı

22:38
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti
22:14
Onuachu şov Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı
Onuachu şov! Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı
22:02
Necmettin Erbakan’ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu
Necmettin Erbakan'ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu
21:42
Pakistan’da savaş tasarrufu: Okullar tatil edildi, mesai eve taşındı
Pakistan'da savaş tasarrufu: Okullar tatil edildi, mesai eve taşındı
20:27
İran Büyükelçisi, Dışişleri’ne çağrıldı
İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
20:11
Denizli’nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Denizli'nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 22:51:12. #.0.4#
SON DAKİKA: Gabon Hükümeti, İşkence İddialarını Reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.