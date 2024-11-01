Gabriel Faure 100. Yıl Konseri AKM'de

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Fransız besteci Gabriel Faure, vefatının 100. yılına özel konserle Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Sahnesi'nde anılacak.

Institut français Türkiye'nin katkılarıyla gerçekleştirilecek konser, 4 Kasım saat 20.00'de verilecek.

Faure'nin romantizmi, lirizmi ve duygusal derinliğinin anlatılacağı konserde, soprano olarak Catherine Manandaza, bariton olarak Jean-Christophe Gregoire sahnede olacak.

Sanatçılara piyanoda Leo Debono eşlik edecek.

Konserle ilgili detaylı bilgiye "akmistanbul.gov.tr" adresinden ulaşılabilir.