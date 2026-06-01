Ğadir Hum Bayramı Kutlaması

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Ğadir Hum Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında bir açıklama yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Ğadir Hum Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yüzyıllardır inancını, hafızasını ve lokmasını zulme, inkara ve ayrımcılığa rağmen yaşatan Arap Alevi halkının en kutsal bayramı olan Ğadir Hum Bayramı kutlu olsun. Hakkın, hakikatin ve adaletin ışığı bütün insanlığı aydınlatsın; bu kutsal gün barışı, kardeşliği ve ortak yaşam umudunu büyütsün. Yakılan her baxur, kaynayan her hırisi kazanı ve edilen her dua; halklarımızın eşit, özgür ve bir arada yaşayacağı aydınlık yarınlara yol olsun."