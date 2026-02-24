GAKSA'dan Kaymakam Perçi'ye Ziyaret - Son Dakika
GAKSA'dan Kaymakam Perçi'ye Ziyaret

GAKSA'dan Kaymakam Perçi'ye Ziyaret
24.02.2026 14:09
Işın Fırat, Kaymakam Perçi'ye kültürel faaliyetler hakkında bilgi verdi ve tarihi mirası vurguladı.

Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi (GAKSA) Yönetim Kurulu Başkanı Işın Fırat, Kaymakam Kadir Perçi'yi ziyaret etti.

Fırat, ziyarette kültürel ve sanatsal çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Görüşmede Anadolu'nun köklü tarihi ve Danişmendlilerin mirasının gelecek nesillere aktarılmasının önemi vurgulanırken, kültürel ve sanatsal faaliyetler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Kadir Perçi, kültür ve sanat çalışmalarının toplumun tarih bilincine önemli katkılar sunduğunu belirterek, GAKSA Yönetim Kurulu Başkanı Işın Fırat ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAKSA'dan Kaymakam Perçi'ye Ziyaret - Son Dakika

