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Gala Gölü Milli Parkı'nda dron destekli denetim yapıldı - Son Dakika
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Gala Gölü Milli Parkı'nda dron destekli denetim yapıldı

Edirne'nin İpsala ilçesinde bulunan Gala Gölü Milli Parkı'nda jandarma tarafından yasa dışı avcılığa karşı dron destekli kontrol gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, havadan dron ve devriye yaparak yasa dışı avcılığa karşı denetim yaptı. Vatandaşlara 'Çevre kanunu' hakkında bilgilendirme yapıldı ve denetimlerin devam edeceği bildirildi.

21.01.2024 - 14:40,
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EDİRNE'nin İpsala ilçesinde bulunan Gala Gölü Milli Parkı'nda jandarma tarafından yasa dışı avcılığa karşı dron destekli kontrol gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Gala Gölü Milli Parkı'nda yasa dışı avcılığa karşı havadan dron ve devriye yaparak yasa dışı avcılığa karşı denetim yaptı. Denetimde vatandaşlara 'Çevre kanunu' hakkında da bilgilendirme yapıldı. Denetim ve kontrollerin süreceği bildirildi. (DHA)

Gala Gölü Milli Parkı\'nda dron destekli denetim yapıldı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Gala Gölü Milli Parkı'nda dron destekli denetim yapıldı - Son Dakika
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