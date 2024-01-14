Gala Gölü Milli Parkında kara avcılığı denetimi

EDİRNE - Edirne İl Jandarma Komutanlığı; sorumluluk bölgesinde bulunan Gala Gölü Milli Parkında yasak avcılığa karşı ve çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda; Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Doğa ve Milli Parklar Koruma Müdürlüğü, Enez ve İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ile müşterek yapılan faaliyette; Enez ilçesi Gala Gölü Milli Parkında göl içerisine botla girilerek, 3 farklı noktadan drone kamera ile yapılan kontrollerde göl çevresinde usulsüz kara avcılığı yapıldığı tespit edildi.

Enez ilçesinde usulsüz kara avcılığı yapan 1 şahıs yakalanarak hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde yasal işlem uygulandı

Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalar'ın devam edeceği bildirildi.