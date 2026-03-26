Galata Kulesi Kırmızı Işıkla Aydınlatıldı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galata Kulesi Kırmızı Işıkla Aydınlatıldı

26.03.2026 23:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Multipl miyelom hastalığına dikkat çekmek için Galata Kulesi 'Light the World Red' eventiyle aydınlatıldı.

GALATA Kulesi, Türk Hematoloji Derneği tarafından 'Light the World Red' temalı küresel farkındalık hareketi kapsamında, multipl miyelom hastalığına dikkat çekmek amacıyla kırmızı ışıklarla aydınlatıldı.

Türk Hematoloji Derneği, mart ayı boyunca dünya genelinde yürütülen 'Light the World Red' küresel farkındalık hareketi kapsamında, multipl miyelom hastalığına dikkat çekmek amacıyla Galata Kulesi'nin kırmızı ışıkla aydınlatılması için özel bir etkinlik düzenledi. Multipl miyelom, dünyada en sık görülen ikinci kan kanseri olmasına rağmen toplumda bilinirliği oldukça sınırlı olan bir hastalık. Bu özel etkinlik ile hem hastalığa yönelik toplumsal farkındalık yaratılması hem de hasta ve hasta yakınlarına güçlü bir dayanışma mesajı verilmesi hedefleniyor.

'HASTALARIN YAKLAŞIK YÜZDE 75'İ KARŞIMIZA BEL AĞRISIYLA GELMEKTE'

Etkinlikte konuşan Türk Hematoloji Derneği Başkanı Dr. Özgür Mehtap, "Mart ayı 'Multipl Miyelom Farkındalık Ayı' olarak bütün dünyada tarihsel anıtlar kırmızı renkle ışıklandırılmakta. Türk Hematoloji Derneği olarakta biz de Galata Kulesi'ni kırmızı renkle ışıklandırdık. Buradaki amacımız multipl miyelom hastalığının farkındalığını arttırmak, halkı daha bilinçlendirmek. Multipl miyelom tüm kanserlerin yaklaşık yüzde 1'ini oluşturmakta. Kan kanserlerinin ise yaklaşık yüzde 10 ile 14'ünü oluşturur. En sık görülen ikinci kan kanseri olarak karşımıza çıkmakta. Multipl miyelom'da erken tanı çok önemli, bu hastalık kemik iliğinde plazma hücresi dediğimiz normalde bağışıklık sistemimizi koruyan plazma hücrelerinin kanserleşerek çoğalmasıyla oluşan bir hastalık. Bir tür kemik iliği hastalığı olarak söyleyebilirim. Bu hastalıkta temel olarak kemikler tutulmakta. Dolayısıyla hastaların yaklaşık yüzde 75'i karşımıza bel ağrısıyla gelmekte. Bunun dışında kansızlık en önemli semptomlardan bir tanesi, kansızlığa bağlı halsizliği de söyleyebilirim" dedi.

Kaynak: DHA

Multipl Miyelom, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’dan Pentagon’u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz İran'dan Pentagon'u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz
İran, müzakereye de ateşkese de kapıyı kapadı İstedikleri tek bir şey var İran, müzakereye de ateşkese de kapıyı kapadı! İstedikleri tek bir şey var
İsrailli vekil Filistinli çocukların öldürülmesini savundu İsrailli vekil Filistinli çocukların öldürülmesini savundu
Trump’tan İran açıklaması: Anlaşma istiyorlar ama kendi halkları tarafından öldürülmekten korkuyorlar Trump'tan İran açıklaması: Anlaşma istiyorlar ama kendi halkları tarafından öldürülmekten korkuyorlar
İran: Suudi Arabistan ve Kuveyt’in stratejik altyapı haritası İran ordusunun masasında İran: Suudi Arabistan ve Kuveyt'in stratejik altyapı haritası İran ordusunun masasında
Brezilya’da üretilen ilk süpersonik savaş uçağı tanıtıldı Brezilya'da üretilen ilk süpersonik savaş uçağı tanıtıldı

23:19
Trump: İran’ın enerji santrallerini vurma planını, 10 gün daha erteliyoruz.
22:29
Beyaz Saray’dan bir garip sansürlü paylaşım
22:25
Umreye gitmek için yola çıktılar, kendilerini karakolda buldular
21:51
Arda Güler’in ailesi golün sevincini doyasıya yaşadı
21:51
Dünya Kupası için son 90 dakika Romanya’yı deviren A Milli Takımımız finalde
21:43
İşte Zuhal Kalaycıoğlu’nun savcılık ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 23:32:20. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.