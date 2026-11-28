İstanbul'un ev sahipliğindeki 2027 Avrupa Oyunları'na 200 gün kala Galata Kulesi'nde ışık gösterisi yapıldı.

İstanbul 2027 Avrupa Oyunları Genel Koordinatörlüğünün gösterisinde organizasyonda yer alacak branşların görüntüleri ve animasyonları Galata Kulesi'ne yansıtıldı.

Işık gösterisi, çevredeki vatandaşların ilgi odağı oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, açıklamasında, 2027 Avrupa Oyunları'nın bu kıtadaki en önemli spor organizasyonlarından biri olduğunu belirterek "Güçlü spor altyapımız, modern tesislerimiz ve uluslararası organizasyon tecrübemizle bu büyük buluşmaya hazırlanıyoruz. Avrupa'nın dört bir yanından gelecek sporcuları ve misafirlerimizi İstanbul'da ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Oyunlar boyunca Türk sporunun gücünü, büyük organizasyonlara ev sahipliği yapma kabiliyetimizi ve İstanbul'umuzun eşsiz misafirperverliğini tüm dünyaya göstereceğiz. İstanbul 2027 Avrupa Oyunları'nın ülkemiz ve spor camiamız için hayırlı olmasını diliyor, hazırlık sürecinde emek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

İstanbul 2027 Avrupa Oyunları Genel Koordinatörü Alpaslan Baki Ertekin ise organizasyona 200 gün kaldığını hatırlatarak "Avrupa'nın dört bir yanından gelecek sporculara ve misafirlerimize unutulmaz bir deneyim yaşatmak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. İstanbul, sporun birleştirici gücünü bir kez daha dünyaya gösterecek." ifadelerini kullandı.