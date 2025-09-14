Galata Kulesi'nde Basketbol Coşkusu - Son Dakika
Galata Kulesi'nde Basketbol Coşkusu

14.09.2025 13:16
Türkiye, EuroBasket 2025 finalini Galata Kulesi'nde dev ekrandan izleme fırsatı sunuyor.

(İSTANBUL) - Türkiye Milli Basketbol Takımı'nın, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) Almanya ile yapacakları final maçı, Galata Kulesi'nde dev ekran ile yansıtılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği etkinlik, sporu ve tarihi bir araya getirerek İstanbul'da unutulmaz bir atmosfer oluşturacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Milli Basketbol Takımı'nın, EuroBasket 2025'te Almanya ile karşılaşacağı final maçı heyecanının, İstanbul'un simgelerinden Galata Kulesi'nde yaşanacağını duyurdu.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı Galata Kulesi'nde, maç saati 21.00'de yapılacak dev ekran yansıtmasıyla sporseverler, milli takıma destek olabilecek.

Bakanlık tarafından düzenlenen etkinlik, basketbol coşkusunu tarihi bir mekanda birleştirerek katılımcılara eşsiz bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, EuroBasket, Basketbol, Etkinlik, Almanya, Türkiye, Güncel, Kültür, Spor, Son Dakika

