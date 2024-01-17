 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Galata Mevlevihanesi Müzesi'nin Geçmişi ve Değişimi - Son Dakika
Üye Girişi

Galata Mevlevihanesi Müzesi'nin Geçmişi ve Değişimi

Arkeolog ve müzeci Yavuz Özdemir, Türk Edebiyatı Vakfı'nda Galata Mevlevihanesi Müzesi hakkında bir söyleşi gerçekleştirdi. Özdemir, müzenin İstanbul'da inşa edilen ilk Mevlevihane olduğunu ve geçmişten bugüne yaşadığı değişimleri anlattı. Ayrıca, Mevlevihane'nin Osmanlı döneminde yabancı seyyahlar tarafından sıkça ziyaret edildiğini ve önemli bir rol oynadığını belirtti. Konuşmasında, binanın tarihi haritalar, resimler ve minyatürlerle çevresindeki değişimi de gösterdi. Özdemir, Mevlevihane'nin korunması ve amacına uygun faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde Nezih Uzel ve Prof. Dr. Emin Işık'ın büyük katkıları olduğunu vurguladı.

Galata Mevlevihanesi Müzesi\'nin Geçmişi ve Değişimi
17.01.2024 - 20:43,  Güncelleme: 20:44
Abone Ol

Arkeolog ve müzeci Yavuz Özdemir, Galata Mevlevihanesi Müzesi'ne dair Türk Edebiyatı Vakfında söyleşi gerçekleştirdi.

Bir süre müzenin müdürlüğünü yapmış olan Özdemir, vakfın Çarşamba Sohbetleri kapsamında yapının geçmişten bugüne geçirdiği değişim, tamirat ve yenileme sürecini anlattı.

Özdemir, müzenin İstanbul'da 1491'de inşa edilen ilk Mevlevihane olduğunu belirterek, konumu itibarıyla geçmişte olduğu gibi bugün de yabancıların gözünde önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Mevlevihane'nin İstanbul'da Levantenlerin ve diğer Gayrimüslim azınlıkların yoğun bulunduğu bölgede kurulduğuna dikkati çeken Özdemir, yabancı seyyahların Osmanlı döneminde Mevlevihane'ye çokça uğradıklarını ve resimleyerek, anı yazılarıyla eserlerinde mekandan bahsettiklerini aktardı.

Yavuz Özdemir, Mevlevihane'nin Sultan II. Bayezid döneminde Galatasaray Mektebi ile birlikte Beyoğlu'ndaki en eski Osmanlı yapısı olduğuna işaret ederek, "Fatih Sultan Mehmet döneminde İstanbul'un fethedilen kısımlarında hiçbir Mevlevihane yok. İstanbul'daki Mevlevihanelerin Fatih döneminden sonra açılmış olması dikkatimi çeken bir konu." ifadesini kullandı.

Konuşmasında Galata Mevlevihanesi'nin yer aldığı eski harita, resim ve minyatür çalışmalarından örnekler sunan Özdemir, binanın çevresinin zaman içinde değişiminden de bahsetti.

Özdemir, Mevlevihane'nin korunması ve burada amacına uygun faaliyetlerin yapılmasında merhum müzisyen Nezih Uzel ve ilahiyatçı Prof. Dr. Emin Işık'ın katkılarının büyük olduğunu aktardı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Emin Işık, İstanbul, Osmanlı, Edebiyat, Kültür, İstanbul, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Galata Mevlevihanesi Müzesi'nin Geçmişi ve Değişimi - Son Dakika


20:03
Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi
20:02
Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı
20:01
Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi
19:34
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi
19:25
TSK'nın Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresi 1 yıl uzatıldı TSK'nın Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresi 1 yıl uzatıldı
18:59
Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor
17:52
AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50
Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK

Son Dakika
20:02 Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı
20:03 Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi
20:01 Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi
19:34 Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi
19:25 TSK'nın Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresi 1 yıl uzatıldı
18:59 Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor
17:52 AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50 Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK
17:25 Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda Canan Karatay'ı dolandıran şahıs yakalandı
17:21 Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 21:06:54. #1.11#
SON DAKİKA: Galata Mevlevihanesi Müzesi'nin Geçmişi ve Değişimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement