Galatasaray Başkanı'ndan TFF'ye Suç Duyurusu

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Haber: Gaye Şeyma CAN/Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İİSTANBUL) Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek avukatı ile birlikte İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek, Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında dün bir televizyon programında kullandığı ifadelerle ilgili suç duyurusunda bulundu.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek avukatı ile birlikte İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek, Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında dün TRT Spor'da kullandığı ifadelerle ilgili, "Tehdit", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "Hakaret" ve "Sporda şiddet ve düzensizliiğin önlenmesine dair kanuna muhalefet" suçlarından suç duyurusunda bulundu.

Özbek, suç duyurusunun ardından adliye önünde açıklama yaptı. Gereğinin yapılacağına inandığını ve TFF'ye güvenmediğini belirten Özbek, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı dün hakkımda TRT Spor'daki bir yayında şahsım hakkında tehditkar ifadeler kullanmıştır. Galatasaray Başkanına yapılan tehdit bütün camiaya yapılmış olarak adledilir. Dolayısıyla biz de Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Türk hukukunun gereğini yapacağından eminim. Burada futbolun bu seviyeye gelmemesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Gazetecilerin, "Bir istifa çağrınız oldu. Bununla ilgili bir görüşmeniz olacak mı" sorusuna Özbek, "Biz çağrımızı yaptık, Türk spor kamuoyu gereğini yapacağına inanıyorum" diye yanıt verdi. TFF'ye güvenmediğini tekrarlayan GS Spor Kulübü Başkanı, "Bu federasyon bizim oy verdiğimiz bir federasyon ama seçildikten sonraki uygulamalar adaletten yoksun bir uygulama haline gelmiştir. Kullanılan ifadeler Galatasaray Spor Kulübünü ve Türk futbolu kamuoyunu rahatsız ettiğini düşünüyorum. Biz duruşumuzu sergiledik. Gereken ifademi ben savcılığa verdim. Ben takımıma güveniyorum. Şampiyonluk yürüyüşümüz devam ediyor" ifadelerini kullandı.