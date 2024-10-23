Galatasaray, Elfsborg\'u 4-3 Mağlup Etti

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(İSTANBUL)- Galatasaray, Avrupa Ligi üçüncü haftasında konuk ettiği İsveç'in Elfsborg takımını 4-3 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında Galatasaray, İsveç'in Elfsborg takımı ile karşı karşıya geldi. RAMS Park Satdyumu'nda, saat 17.30'da başlayan maçı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem Matej Jug yönetti.

Galatasaray, 28. dakikada Mauro İcardi, 39. dakikada Elfsburg oyuncusu İsak Pettersson'un kendi kalesine attığı gol ve 44. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle 3 -0 öne geçti. Konuk takım Elfsborg, 52. dakikada Niklas Hult'un ve 65. dakikada Michael Baidoo'nun penaltıdan attığı golle durumu 3-2 yaptı. 83. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle Galatasaray skoru 4-2 yaptı. 90 artı 2'de Elfsborg Johan Larsson'un golüyle farkı tekrar 1'e indirdi.

Karşılaşmadın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray sahasında Elfsborg'u 4-3 mağlup etti.