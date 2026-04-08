Galatasaray Göztepe'yi 3-1 Mağlup Etti, Liderlik Farkını 4'e Çıkardı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray Göztepe'yi 3-1 Mağlup Etti, Liderlik Farkını 4'e Çıkardı

08.04.2026 22:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Galatasaray, Göztepe'yi 3-1 yenerek puanını 67'ye çıkardı. Göztepe ise üst üste 9. maçında Galatasaray'a karşı kaybederek lig tarihinde bir ilki yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Göztepe ile Galatasaray Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaştı. Maçı Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın 5. dakikada, İlkay Gündoğan'ın 19. dakikada ve Mario Lemina'nın 75. dakikada attığı gollerle 3-1 kazandı. Göztepe'nin tek golü 50. dakikada Juan Santos'tan geldi.

Galatasaray bu galibiyetle puanını 67'ye çıkararak, en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor ile arasındaki farkı 4 puana yükseltti. Göztepe ise ligde son 8 maçında sadece 1 galibiyet alabildi ve 46 puanda kaldı. Ayrıca, Göztepe Galatasaray'a karşı üst üste 9. maçını kaybederek lig tarihinde bir ilki yaşadı.

Galatasaray, çarşamba günü oynadığı son 5 lig maçını kazanamama serisini bu maçla bozdu ve en son 2002 yılında Mircea Lucescu döneminde çarşamba günü lig maçı kazanmıştı. Ligin gelecek haftasında Galatasaray Kocaelispor'u konuk ederken, Göztepe Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 00:35:46. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.