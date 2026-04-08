Galatasaray Göztepe'yi 3-1 Mağlup Etti, Liderlik Farkını 4'e Çıkardı

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Göztepe ile Galatasaray Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaştı. Maçı Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın 5. dakikada, İlkay Gündoğan'ın 19. dakikada ve Mario Lemina'nın 75. dakikada attığı gollerle 3-1 kazandı. Göztepe'nin tek golü 50. dakikada Juan Santos'tan geldi.

Galatasaray bu galibiyetle puanını 67'ye çıkararak, en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor ile arasındaki farkı 4 puana yükseltti. Göztepe ise ligde son 8 maçında sadece 1 galibiyet alabildi ve 46 puanda kaldı. Ayrıca, Göztepe Galatasaray'a karşı üst üste 9. maçını kaybederek lig tarihinde bir ilki yaşadı.

Galatasaray, çarşamba günü oynadığı son 5 lig maçını kazanamama serisini bu maçla bozdu ve en son 2002 yılında Mircea Lucescu döneminde çarşamba günü lig maçı kazanmıştı. Ligin gelecek haftasında Galatasaray Kocaelispor'u konuk ederken, Göztepe Kasımpaşa'yı ağırlayacak.