(ANKARA) - Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu açılış maçında Galatasaray sahasında Hatayspor'u ağırladı. İlk yarısı 0-0 eşitlikle biten maçı, Galatasaray 2 -1 kazandı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu açılış maçında sahasında Hatayspor'u ağırladı. Rams Park Arena'da saat 21.00'de başlayan mücadeleyi Turgut Doman yönetti.
Mücadelenin ilk devresi 0-0 eşitlikle tamamlanırken, ikinci yarıda Hatayspor 52. dakikada Joelson Fernandes'in golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.
Galatasaray 80. dakikada Mauro Icardi'nin penatıdan attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı. 90'ıncı dakikada sahneye çıkan Michy Batsuhuayi Galatasaray'ı 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol sesi çıkmayınca Galatasaray lige 3 puanla başladı.
Son Dakika › Güncel › Galatasaray, Hatayspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?