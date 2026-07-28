Galatasaray ile Telif Lisans Sözleşmesi İmzalandı

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) ile Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG), spor kulüplerine yönelik lisanslama çalışmaları kapsamında Galatasaray Spor Kulübü ile telif lisans sözleşmesi imzaladı.

MESAM'dan yapılan açıklamaya göre, RAMS Park Ali Sami Yen Stadı'nda düzenlenen imza törenine Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, MESAM Başkanı Recep Ergül, MESAM Başkan Yardımcısı Hakan Sarıca, MESAM Genel Sekreteri Ali Haydar Yıldız, MSG Başkanı Ferhat Göçer, MSG Başkan Yardımcısı Zeynep Talu, MSG Genel Sekreteri Ata Taner Büyükkaymakcı, MSG avukatı Merve Nur Aksoy ve MSG Genel Sekreter Yardımcısı Sezer Demirkaya katıldı.

Sözleşme kapsamında, başta RAMS Park Ali Sami Yen Stadı olmak üzere Galatasaray Spor Kulübüne bağlı tesislerde kullanılan müzik eserleri, ilgili mevzuat doğrultusunda lisanslanacak ve telif bedelleri hak sahiplerine ödenecek.

MESAM ve MSG'nin yürüttüğü lisanslama çalışmalarıyla spor kulüplerinde kullanılan müzik eserlerine ilişkin telif haklarının korunması ve fikri mülkiyet haklarına yönelik farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MESAM Başkanı Recep Ergül, Galatasaray Spor Kulübünün telif haklarına gösterdiği duyarlılığın diğer spor kulüplerine de örnek olmasını temenni ederek, kulüp başkanı Dursun Özbek'e teşekkür etti.

MESAM ve MSG, eser sahiplerinin haklarının korunmasına yönelik çalışmalarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde sürdürmeyi planlıyor.