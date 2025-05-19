Galatasaray Kutlamalarında Tansiyon Yükseldi

Sarıyer ve Sultangazi'de Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında bazı taraftarların, toplu ulaşım araçları ve yoldan geçen otomobilleri sallaması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında kendi sahasında Bellona Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray'ın şampiyonluğu garantilemesinin ardından yapılan kutlamalar sırasında bazı taraftarlar yolları keserek otomobilleri ve toplu taşıma araçlarını salladı.

Otobüslerin sallanması esnasında yolcuların panikleyerek bağırması ise bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sultangazi'de ise bir grup, bir benzin istasyonundaki yangın söndürme tüpünü alarak sevinç gösterisi yapanların üstüne püskürttü.

Olay yerine gelen polis ekiplerince yangın söndürme tüpleri şahısların elinden alındı.