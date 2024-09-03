Galatasaray, Victor Osimhen ile Resmi Görüşmelere Başladı - Son Dakika
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Galatasaray, Victor Osimhen ile Resmi Görüşmelere Başladı

Galatasaray, Victor Osimhen ile Resmi Görüşmelere Başladı

Galatasaray, Napoli'den kiraladığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen ile transfer görüşmelerini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Osimhen, transfer piyasasında en pahalı 4. forvet olarak öne çıkıyor ve Galatasaray, bu önemli transferi tamamlamak üzere adımlar atıyor.

03.09.2024 02:01
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(İSTANBUL) - Galatasaray, Napoli'den kiraladığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen görüşmelerini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Golcü futbolcu transfer piyasasında en pahalı 4. forvet olarak listede yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'de transfer sezonun bitimine kısa süre kala Galatasaray yılın transferini tamamlamak üzere. Transferde önemli bir adım atan Galatasaray, Napoli'nin golcü futbolcusu Nijeryalı Victor Osimhen transferini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcu Victor James Osimhen'in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü SSCN Napoli SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

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