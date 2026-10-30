Galatasaray, Osimhen\'in kızı Liora Audrey\'in doğumu için tebrik mesajı yayımladı

Galatasaray, Osimhen'in kızı Liora Audrey'in doğumu için tebrik mesajı yayımladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray, Osimhen ile Stefanie'nin dünyaya gelen kızı Liora Audrey için sosyal medyadan tebrik mesajı paylaştı. Paylaşımda çifte ve bebeğe sağlıklı, mutlu bir ömür dilenirken Liora, Osimhen'in 2022 doğumlu kardeşi Hailey'den sonra ikinci çocuğu oldu.
İSTANBUL, GALATASARAY'DAN, Osimhen'in doğumu gerçekleşen kız çocuğu için, sanal medya hesaplarından tebrik paylaşımı yapıldı. Paylaşımda, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Victor Osimhen ile Stefanie'nin bir kız çocuğu dünyaya geldi. Victor ve Stefanie çiftini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Liora Audrey'e uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz!" ifadelerine yer verildi. Liora, Osimhen'in 2022 doğumlu kardeşi Hailey'den sonra ikinci çocuğu oldu.
Kaynak: DHA
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