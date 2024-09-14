Galatasaray, Rizespor'u 5-0 Yendi!

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(İSTANBUL) - Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, evinde Rizespor ile karşılaştı. Galatasaray, Rizespor'u 5-0 yenerek 3 puanı aldı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizaspor'u konuk etti. Rams Park Satadyumu'nda saat 20: 00'de başlayan maçı hakem Arda Kardeşler yönetti.

Galatasaray, 3.dakikada Davinson Sanchez, 25. dakikada Abdulkerim Bardakçı 43. dakikada Gabriel Sara, 61. dakikada Dries Mertens ve 80. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın attığı gollerle sahasında Rizespor'u 5-0 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.