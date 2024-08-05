Galatasaray ve Fenerbahçe\'nin UEFA Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu

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(ANKARA) - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, play-off turunda Young Boys ile eşleşti. Fenerbahçe ise 3. eleme turunda Lille'i elemesi halinde play-off turunda Slavia Prag-Union SG eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan play-off turundan katılan Galatasaray ile Lille'i elemesi durumunda play-off'a dahil olacak Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.

İsviçre'de çekilen kurada Galatasaray, İsviçre takımı Young Boys ile eşleşti. Fenerbahçe ise Lille'i elemesi durumunda play-off turunda Slavia Prag - Union SG maçının galibi ile karşılaşacak. Temsilcilerimiz turun ilk maçına 20-21 Ağustos'ta, rövanş maçına ise 27-28 Ağustos'ta çıkacak.