Galatasaray, Kocaelispor Karşısında Golsüz Beraberlikle Yetindi

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Kocaelispor'u ağırladı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayan maç, hakem Oğuzhan Çakır yönetiminde ve VAR koltuğunda Adnan Deniz Kayatepe ile oynandı. Galatasaray, karşılaşmaya baskılı başlayarak ilk dakikalarda tehlikeli geldi. İkinci dakikada Sacha Boey'un ortasını Smolcic karşıladı. Üçüncü dakikada kazanılan serbest vuruşta Sara'nın ortasını Serdar Dursun uzaklaştırdı.

Galatasaray, özellikle ilk yarıda etkili ataklar geliştirdi. Dokuzuncu dakikada Gabriel Sara'nın serbest vuruşunda Ismail Jakobs'un kafa vuruşu dışarıya gitti. On ikinci dakikada Sara'nın sol çaprazdan gönderdiği topa Barış Alper Yılmaz dokunamadı. Yirmi birinci dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşu kaleci Serhat'ta kaldı. Kocaelispor ise sağ kanadı kullanmaya çalıştı ve savunma ağırlıklı oynadı. On dördüncü dakikada Keita'nın yerde kalmasıyla Galatasaraylı oyuncular ve teknik direktör Okan Buruk itiraz etti. Yirmi dördüncü dakikada Galatasaray'ın serbest vuruşunda İlkay'ın ortasını Kocaelispor savunması karşıladı. Maç, yoğun mücadele ve pozisyonlara rağmen golsüz beraberlikle sonuçlandı.