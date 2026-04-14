Galatasaray'daki Kriz ve Küme Düşme Hattı Tartışılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray'daki Kriz ve Küme Düşme Hattı Tartışılıyor

14.04.2026 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SABAH Spor'un yazarları, Galatasaray'ın güncel durumunu, teknik direktör Okan Buruk'u ve küme düşme hattındaki takımları mercek altına aldı. Yazarlar, takımın performans sorunlarına ve potansiyel düşme tehlikesine dair görüşlerini paylaştı.

SABAH Spor'un usta yazarları, Galatasaray'daki son durumu ve küme düşme hattını masaya yatırdı. Murat Özbostan, Galatasaray'daki gelgitlerin nedenlerini sorgularken, Levent Tüzemen, Okan Buruk'u baş sorumlu olarak gösterdi ve Fatih Terim'den destek almasını önerdi. Ömer Üründül, Okan Buruk'un eleştirilere maruz kalmasını doğru bulmadığını belirtti.

Gürcan Bilgiç, geçmiş sezonlarda hakem kararlarının tartışıldığını ve yönetimin baskısını artırdığını vurguladı. Okan Buruk'un sözlerini sakınmadığını, takımın performans sorunları yaşadığını ve tek silahının duran toplar olduğunu ifade etti. Bülent Timurlenk, Galatasaray'ın Liverpool galibiyeti sonrası yaşadığı düşüşe dikkat çekti ve Okan Buruk'un soyunma odasını kaybetmiş gibi göründüğünü söyledi.

Küme düşme hattında ise yazarlar kritik durumu değerlendirdi. Özbostan, Kasımpaşa, Antalyaspor, Kayserispor, Gençlerbirliği, Eyüp ve Karagümrük'ün dikkat çeken ekipler olduğunu belirtti. Tüzemen, Karagümrük'ün düşme riskinin yüksek olduğunu, Kasımpaşa ve Antalya'nın kalabileceğini, Kayserispor'un fikstür avantajı olduğunu söyledi. Üründül, Karagümrük, Eyüp, Kayseri ve Gençlerbirliği'nden birinin kurtulacağını, Kayseri ve Gençlerbirliği'nin kurtulmaya yakın adaylar olduğunu ifade etti. Bilgiç, Karagümrük dışındaki takımların direnç gösterdiğini, ancak düşme hattının Karagümrük, Eyüp ve Kayserispor şeklinde değişmeyeceğini düşündüğünü ekledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel Galatasaray'daki Kriz ve Küme Düşme Hattı Tartışılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 11:58:30. #.0.4#
SON DAKİKA: Galatasaray'daki Kriz ve Küme Düşme Hattı Tartışılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.