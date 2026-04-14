Galatasaray'daki Kriz ve Küme Düşme Hattı Tartışılıyor

SABAH Spor'un usta yazarları, Galatasaray'daki son durumu ve küme düşme hattını masaya yatırdı. Murat Özbostan, Galatasaray'daki gelgitlerin nedenlerini sorgularken, Levent Tüzemen, Okan Buruk'u baş sorumlu olarak gösterdi ve Fatih Terim'den destek almasını önerdi. Ömer Üründül, Okan Buruk'un eleştirilere maruz kalmasını doğru bulmadığını belirtti.

Gürcan Bilgiç, geçmiş sezonlarda hakem kararlarının tartışıldığını ve yönetimin baskısını artırdığını vurguladı. Okan Buruk'un sözlerini sakınmadığını, takımın performans sorunları yaşadığını ve tek silahının duran toplar olduğunu ifade etti. Bülent Timurlenk, Galatasaray'ın Liverpool galibiyeti sonrası yaşadığı düşüşe dikkat çekti ve Okan Buruk'un soyunma odasını kaybetmiş gibi göründüğünü söyledi.

Küme düşme hattında ise yazarlar kritik durumu değerlendirdi. Özbostan, Kasımpaşa, Antalyaspor, Kayserispor, Gençlerbirliği, Eyüp ve Karagümrük'ün dikkat çeken ekipler olduğunu belirtti. Tüzemen, Karagümrük'ün düşme riskinin yüksek olduğunu, Kasımpaşa ve Antalya'nın kalabileceğini, Kayserispor'un fikstür avantajı olduğunu söyledi. Üründül, Karagümrük, Eyüp, Kayseri ve Gençlerbirliği'nden birinin kurtulacağını, Kayseri ve Gençlerbirliği'nin kurtulmaya yakın adaylar olduğunu ifade etti. Bilgiç, Karagümrük dışındaki takımların direnç gösterdiğini, ancak düşme hattının Karagümrük, Eyüp ve Kayserispor şeklinde değişmeyeceğini düşündüğünü ekledi.