Galeriç Ormanları'nda Su Papatyası Güzelliği - Son Dakika
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Galeriç Ormanları'nda Su Papatyası Güzelliği

Galeriç Ormanları\'nda Su Papatyası Güzelliği

Kızılırmak Deltası'ndaki Galeriç Ormanları, mayıs ayında su papatyalarıyla ziyaretçileri bekliyor.

05.05.2025 11:13
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UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki zemini suyla kaplı Galeriç Ormanları, su papatyalarıyla mayıs ayında ziyaretçilerini bekliyor.

19 Mayıs ilçesine bağlı Yörükler beldesindeki Galeriç Subasar Ormanları, zehirli oldukları için "zehirli güzellik" olarak da bilinen su düğün çiçekleri ya da yöredeki adıyla su papatyalarının nisanda açmasıyla masalsı bir güzelliğe büründü.

Mayıs ayı boyunca Galeriç Ormanları'nı ziyaret edenler orman tabanındaki suyun içinde açan çiçeklerin oluşturduğu güzelliği görme fırsatı bulabilecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, AA muhabirine, Galeriç Subasar Ormanları'nın 90 farklı ötücü kuş türüne de ev sahipliği yaptığını söyledi.

Bu türlerin 40'ının ormanda kuluçkaya yattığını belirlediklerini aktaran Yılmaz, "Toprakla buluşan eriyen kar sularının ve bahar yağmurlarının Karadeniz'e ulaşmadan önce oluşturduğu o muhteşem manzara, doğa fotoğrafçıları ve ziyaretçiler için adeta bir görsel şölen sunuyor. Bu özgün ekosistemde baskın ağaç türümüz olan dişbudaklar, yılın büyük bir bölümünü sular altında geçirerek onlara 'yüzen ağaçlar' yakıştırmasını yapmamıza neden oluyor. Baharın canlılığıyla birlikte suların yüzeyini süsleyen su papatyaları ise alana bambaşka bir estetik katıyor. " dedi.

Yılmaz, deltayı ziyaret edenlere Samsun Büyükşehir Belediyesinin otobüs, akülü araç ve bisikletlerle hizmet verdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Galeriç Ormanları'nda Su Papatyası Güzelliği - Son Dakika

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