Galler bağımsızlık raporu, Destek gençlerde yüksek, yaşlılarda düşük

Galler Bölgesel Hükümetinin ülkenin bağımsızlığını ele alan "Galler'in Anayasal Geleceği" raporunu hazırlaması için görevlendirdiği Prof. Laura McAllister, bağımsızlık fikrinin gençlerde daha çok desteklendiğini, yaşlı nüfusta ise bu fikrin daha az karşılık bulduğunu ifade etti.

Birleşik Krallık'ı oluşturan dört ülkeden Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'da iktidarda bulunan ayrılık yanlılarının pazartesi günü yaptığı "kendi kaderini tayin" içerikli toplantı, Galler'in ev sahipliğinde bu ülkenin başkenti Cardiff'te yapıldı.

Toplantının ardından üç ülkenin bölgesel başbakanları, kendi kaderlerini tayin etmelerini sağlayacak anayasal değişikliğin Birleşik Krallık hükümeti tarafından yapılması için çalışacaklarını açıkladı.

Bu zirvenin ardından dönem dönem haberler aracılığıyla, bazen de filmlerle dünyanın gündemine gelen İskoçya'nın bağımsızlığı ile Kuzey İrlanda'nın İrlanda Cumhuriyeti'yle birleşmesi fikrinin yanında Galler'in bağımsızlığı da konuşulmaya başlandı.

Galler Bölgesel Hükümeti tarafından ülkenin anayasal geleceğine ilişkin seçenekleri değerlendirmek üzere oluşturulan Bağımsız Komisyonun eş başkanı McAllister, Kuzey İrlanda ve İskoçya'nın hikayesine kıyasla dünyanın daha az aşina olduğu Galler'in Birleşik Krallık'tan ayrılarak bağımsız olma arayışını AA muhabirine değerlendirdi.

"İngiltere'nin sürece dahil edilmesi gerekir"

Üç bölgesel başbakanın Cardiff'teki toplantısının önemine işaret eden McAllister, "Bölgesel başbakanlar, daha fazla otonomi, sonunda da bağımsızlık için çalışıyor." dedi.

Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda için farklı takvimler ve farklı anayasal hedefler bulunduğuna işaret eden McAllister, Galler'de mayıstan bu yana iktidarda bulunan Plaid Cymru'nun iktidar yürüyüşünde bağımsızlık söylemine daha az odaklanıp halkın sorunlarının çözümüne yönelerek zaman içinde daha fazla destek görmeyi hedeflediğini söyledi.

McAllister, ilk kez anayasal bir konunun Birleşik Krallık'ın merkezi hükümeti yerine üç bölgesel hükümetten geldiğine vurgu yaparak "İlk kez merkez yerine Birleşik Krallık'taki ülkeler anayasal bir sorunu gündeme getiriyor. Buradaki anomali ise İngiltere'nin toplantıda yer almaması. Birleşik Krallık'ın dağılmasını önlemeye yönelik bir anayasal inceleme yapılacaksa İngiltere'nin de bu sürece dahil edilmesi gerekirdi." diye konuştu.

İngiltere'nin her halükarda sürece dahil edilmesinin zorunlu olduğunu kaydeden McAllister, üç bölgesel hükümet başbakanının Cardiff'te anayasal meseleler dışında Avrupa'yla ilişkiler, ekonomik kalkınma ve yenilenebilir enerji gibi pratik siyasi konularda açıklama yapmalarının da önemli olduğunu vurguladı.

"Bağımsızlığa destek seviyesi nadiren nüfusun üçte birinin üzerine çıkıyor"

McAllister, Galler'in bağımsızlığı fikrinin siyasi gündemde uzun yıllardır yer aldığını belirterek "Ancak Galler'in bağımsızlığı fikrine destek seviyesi nadiren toplumun üçte birinin üzerine çıkıyor. Bazen soruya göre cevap değişiyor. Avrupa Birliği'yle ilişkiler bağlamında sorulunca seviye daha da yükseliyor." değerlendirmesinde bulundu.

İskoçya'da uzun yıllardır bağımsızlık kampanyalarının yürütülmesi ve İskoç bağımsızlığını savunan partinin yıllardır iktidarda bulunması nedeniyle orada bağımsızlığa verilen destek seviyesinin Galler'e göre daha fazla olduğunu söyleyen McAllister, şöyle devam etti:

"Bu durum Galler'de bağımsızlığa güçlü bir destek verilmediği anlamına gelmiyor. Buradaki destek seviyesi sadece daha az. Gençlerin büyük bir bölümü bağımsızlık fikrine oldukça sıcak bakıyor. Yaş gruplarında yukarı doğru çıktıkça yani yaş ilerledikçe, bağımsızlığa verilen destek azalıyor. Bunun da önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum."

Aynı zamanda UEFA Başkan Yardımcısı olan McAllister, İngiltere Kilisesinin ruhani lideri olarak bilinen eski Canterbury Başpiskoposu Rowan Williams'la birlikte kaleme aldığı "Galler'in Anayasal Geleceği" raporuna da işaret etti.

Galler Bölgesel Hükümetinin oluşturduğu bağımsız komisyonun çalışmaları sonucunda hazırlanan raporda bağımsızlığın avantajları, dezavantajları ve önündeki engelleri derlediklerini kaydeden McAllister, "Bağımsızlık uygulanabilir bir alternatif ancak Galler ekonomisi şu an yeterince güçlü değil. (Bağımsızlık halinde) Ekonomik durumun sorun olduğu bir dönem olacaktır." dedi.

Bağımsız Galler'in Avrupa Birliği'ne katılma yanlısı olacağını da söyleyen McAllister, "Bir şeyin arzu edilir olup olmadığı, bunun uygulanabilir olup olmadığı sorusundan çok farklıdır. Raporumuzda yalnızca bağımsızlığın arzu edilir olup olmadığını değil, aynı zamanda uygulanabilirliğini de kapsamlı şekilde analiz ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bağımsızlık Galler için en riskli ve en fazla belirsizliği barındıran seçenek

McAllister ile Williams'ın raporunda, bağımsız Galler'in kendi geleceği üzerinde tam karar yetkisine sahip olmasının demokratik hesap verebilirlik ve ekonomik politikalar açısından fırsatlar yaratabileceğine işaret ediliyor.

Bağımsızlığın Galler için en riskli ve en fazla belirsizliği barındıran seçenek olduğu vurgulanan rapora göre, bağımsız Galler, özellikle para birimi, sınırlar, ticaret, kamu maliyesi ve devlet kurumlarının kapasitesi açısından önemli sorunlarla karşılaşabilir.

Raporda bağımsızlığın kısa ve orta vadede Galler'i ekonomik açıdan daha kötü durumda bırakabileceği, buna karşılık uzun vadede ülkenin ekonomisini dönüştürmek için yeni imkanlar sağlayabileceği kaydedildi.

Bağımsız bir Galler'in mali açıkla karşılaşmasının genel kabul gördüğü ancak bu açığın boyutu konusunda uzmanlar arasında görüş ayrılığı bulunduğu belirtilen raporda tahmini 14,4 milyar sterlinlik mali açığın ortaya çıkabileceği ifade ediliyor.