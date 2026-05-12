Galler'de Plaid Cymru İktidarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galler'de Plaid Cymru İktidarı

12.05.2026 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rhun AP Iorwerth, Galler'in yeni başbakanı oldu ve İşçi Partisi'nin 27 yıllık iktidarına son verdi.

Galler'de 7 Mayıs seçimlerini kazanarak 27 yıllık İşçi Partisi iktidarına son veren bağımsızlık yanlısı Plaid Cymru lideri Rhun AP Iorwerth, Galler Bölgesel Parlamentosunda (Senedd) yapılan oylamada yeni bölgesel başbakan oldu.

Ülkede 7 Mayıs'ta yapılan parlamento seçiminde Senedd'e girmeye hak kazanan üyeler, ilk oturumda meclis başkanını ve bölgesel başbakanı seçti.

Senedd'deki oylamada bağımsızlık yanlısı Plaid Cymru lideri Rhun AP Iorwerth 44, aşırı sağcı Reform UK adayı Dan Thomas 34, Muhafazakar Parti adayı Darren Millar 7 oy aldı.

Bu sonuçlarla AP Iorwerth, Galler'in yeni bölgesel başbakanı olurken ülkede 27 yıldır süren İşçi Partisi iktidarına da son veren isim oldu.

AP Iorwerth, seçimin ardından yaptığı ilk açıklamada, Galler Bölgesel Başbakanlığının, hayatındaki en ayrıcalıklı görev olduğunu belirterek "Galler'in ruhunda bir şeyler değişiyor. Bu yeni özgüven, yeni umut ve daha geniş yeni ufuk, başka yerlerde, başka öncelikleri olanlar tarafından asla daraltılamayacak. Bu tarihi andan itibaren milletimizin her bir ferdi bu hükümetin kendi hükümetleri olduğunu bilecek." ifadelerini kullandı.

Senedd'de Bölgesel Başbakan seçilen AP Iorwerth, Kral 3. Charles'ın onayının ardından yemin ederek görevine başlayacak.

Sandıktan aşırı sağ çıkmıştı

İngiltere'de 136 yerel yönetimde 7 Mayıs'ta yapılan yerel seçimde iktidar partisi sahip olduğu 2 bin 403 sandalyenin 1406'sını kaybetmiş, Londra'da ise sahip olduğu 19 belediyeden 9'u el değiştirmişti.

Söz konusu belediyelerde toplam 2 sandalyesi bulunan aşırı sağcı Reform UK Partisi ise 1444 sandalye kazanarak seçimi önde tamamlamıştı.

Galler ve İskoçya'da yapılan bölgesel parlamento seçimlerinde de büyük mağlubiyet yaşayan İşçi Partisi, iki ülkede de üçüncü parti konumuna gerilemişti.

İskoçya'da birinciliği 5. kez bağımsızlık yanlısı İskoçya Ulusal Partisi kazanmış, ikinci Reform UK olmuştu. Galler'de ise İşçi Partisi iktidarı devrilmiş, Bölgesel Başbakan Eluned Morgan milletvekili dahi seçilememişti.

Galler'de de birinci parti, bağımsızlık yanlısı Plaid Cymru, ikinci ise Reform UK olmuştu. Hem Galler hem de İskoçya'da bağımsızlık yanlıları meclis çoğunluğunu elde edememişti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Galler'de Plaid Cymru İktidarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nereden nereye 112 yıllık Türk futbol efsanesi sahipsiz kaldı Nereden nereye! 112 yıllık Türk futbol efsanesi sahipsiz kaldı
Tartıştığı komşusunu öldürüp intihar etti Tartıştığı komşusunu öldürüp intihar etti
Malezya açıklarında göçmen teknesi battı 14 kişi kayboldu Malezya açıklarında göçmen teknesi battı! 14 kişi kayboldu
Aziz Yıldırım büyük geliyor Çuval çuval para harcayacak Aziz Yıldırım büyük geliyor! Çuval çuval para harcayacak
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Bayrampaşa’da tekstil atölyesinde yangın, işyeri kullanılamaz hale geldi Bayrampaşa'da tekstil atölyesinde yangın, işyeri kullanılamaz hale geldi

10:36
Mourinho ve Kerem Fenerbahçe’yi yaktı Kesilen ceza servet değerinde
Mourinho ve Kerem Fenerbahçe'yi yaktı! Kesilen ceza servet değerinde
10:12
Galatasaray’dan şok karar Bunu kimse tahmin etmiyordu
Galatasaray'dan şok karar! Bunu kimse tahmin etmiyordu
10:02
Arda Güler’e akılalmaz teklif Parayı koyacak yer bulamayacak
Arda Güler'e akılalmaz teklif! Parayı koyacak yer bulamayacak
09:45
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
09:18
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
09:03
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor! 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 10:49:42. #7.13#
SON DAKİKA: Galler'de Plaid Cymru İktidarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.