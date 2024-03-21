Galler Prensesi Kate Middleton'ın Tıbbi Kayıtlarına İllegal Erişim İddiasıyla Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
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Galler Prensesi Kate Middleton'ın Tıbbi Kayıtlarına İllegal Erişim İddiasıyla Soruşturma Başlatıldı

Galler Prensesi Kate Middleton'ın ameliyat olduğu klinikte görevli 3 personel hakkında, prensesin tıbbi kayıtlarına ulaşmaya çalıştıkları iddiasıyla soruşturma başlatıldı. İngiliz gazetesi Daily Mirror'ın haberine göre, klinikteki olayın ardından klinik ve Bilgi Komisyonu Ofisi (IOC) soruşturma başlatırken, Londra Metropolitan Polisi de inceleme yapabilir. Prenses Kate'in dosyasına ulaşma girişimi, Kral Charles'ın bilgilerinin güvenliği sorusunu da gündeme getirdi. İngiltere'de hastaların tıbbi kayıtları, rıza olmaksızın görülmesi ve paylaşılması suç sayılıyor.

21.03.2024 03:51  Güncelleme: 03:52
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Galler Prensesi Kate Middleton'ın ocak ayında ameliyat olduğu klinikte görevli 3 personel hakkında prensesin tıbbi kayıtlarına ulaşmaya çalıştıkları iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

İngiliz gazetesi Daily Mirror'ın ulaştığı bilgilere göre, sağlık durumuyla ilgili net açıklamalar yapılmayan prensesin ameliyat olduğu The London Clinic'te çalışan 3 personel, prensese ait özel tıbbi kayıtların yer aldığı dosyaya ulaşmaya çalıştı.

Prensesin klinikten taburcu edildiği 29 Ocak'ta gerçekleştiği iddia edilen olayın ardından klinik kendi iç soruşturmasını başlatırken kişisel verilerin korunması konularında düzenlemeler ve incelemeleri yapan Bilgi Komisyonu Ofisi de (IOC) inceleme başlattı.

Daily Mirror ayrıca, Londra Metropolitan Polisinin de inceleme başlatabileceği bilgisini paylaştı.

Prenses Kate'in gizli tutulan ve ancak hastaların izniyle görülebilen dosyasına ulaşma girişimi aynı klinikte, aynı günlerde prostat büyümesi ameliyatı olan Kral Charles'ın bilgilerinin güvenliği sorusunu da gündeme getirdi.

Hastane kaynakları, Kral Charles'ın dosyasıyla ilgili bir risk olmadığı bilgisini paylaştı.

İngiltere'de hastalara ait tıbbi kayıtlar, ancak hastanın rızasıyla görülebiliyor. Kayıtların rıza olmaksızın görülmesi ve paylaşılması suç sayılıyor.

Ocak ayından beri görülmedi

Ocak ayında karın ameliyatı olacağı ve 2 hafta hastanede kaldıktan sonra nisan ayına kadar halkın karşısına çıkmayacağı açıklanan Prenses Kate hakkında sosyal medyada birçok spekülasyon yer almıştı.

Prensesin sağlık durumunun açıklanandan daha kötü olduğundan hayatını kaybettiğine kadar birçok söylenti paylaşılırken İngiltere'de 10 Mart'ta kutlanan anneler günü için Prenses Kate bir fotoğraf paylaşmıştı.

Sosyal medya kullanıcıları, Kensington Sarayı'na ait hesaplardan paylaşılan fotoğrafın üzerinde oynandığına dair kanıtlar bulmuş, ardından uluslararası haber ajansları fotoğrafın yayımını durdurmuştu.

Bu gelişme, Prensesin sağlık durumuyla ilgili söylentilerin daha da artmasına sebep olmuştu.

Prenses son olarak 18 Mart'ta Windsor kentinde alışveriş yaparken amatör bir kamera tarafından görüntülenmiş, ancak sosyal medya kullanıcıları görüntüdeki kişinin prenses olduğuna ikna olmamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Galler Prensesi Kate Middleton'ın Tıbbi Kayıtlarına İllegal Erişim İddiasıyla Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika

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