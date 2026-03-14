Gambiya'da 2. Geleneksel İftar Programı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.03.2026 20:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TMV, Gambiya'da düzenlediği iftar programı ile Türkiye-Gambiya dostluğunu pekiştirdi.

Gambiya'da, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) tarafından "2. Geleneksel İftar Programı" düzenlendi.

TMV'den yapılan açıklamaya göre, başkent Banjul'da düzenlenen "2. Geleneksel İftar Programı" ile ramazan ayının birlik, dayanışma ve kardeşlik ruhu çeşitli ülkelerden davetlileri aynı sofrada buluşturdu.

İftar programına, Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba, Gambiya Meclis Başkan Vekili Seedy Njie, TMV Mütevelli Heyeti Üyeleri Doç. Dr. Zeynep Arkan ve Ömer Faruk Terzi'nin yanı sıra TMV Afrika-2 Bölge Daire Başkanı Ahmet Göcen, TMV Gambiya Temsilcisi Mustafa Dirier, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Gambiya Koordinatörü Ali Kerim, Yunus Emre Enstitüsü Gambiya Koordinatörü Talip Erdoğan, Gambiyalı bakanlar, Banjul büyükelçileri, diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Oba, burada yaptığı konuşmada, bu yıl ikincisi düzenlenen iftar programında Türkiye ile Gambiya arasındaki güçlü dostluk bağlarının bir kez daha hissedildiğini belirterek, ramazan ayının temsil ettiği dayanışma ve paylaşma değerlerinin aynı sofrada yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Arkan, eğitimin toplumlar arasında köprü kurma gücüne işaret etti. Arkan, eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını, kültürler arasında köprüler kurmak, birbirinden öğrenmek ve empati geliştirmek anlamına da geldiğini belirtti.

TMV'nin, Gambiya'daki okullarında farklı kültür ve geçmişlere sahip öğrencileri bir araya getirdiğini belirten Arkan, "Burada gençlerimiz sadece fen ve matematik öğrenmekle kalmıyor, aynı zamanda sorumluluk sahibi birer dünya vatandaşı olmayı da öğreniyor." ifadesini kullandı.

"Kendi çocuğum da Maarif Okullarında okuyor"

Gambiya Meclis Başkan Vekili Seedy Njie de Türkiye ile Gambiya arasındaki güçlü dostluk ilişkilerine değindi, TMV'nin ülkedeki eğitim faaliyetlerini takdirle karşıladıklarını belirtti.

Njie, kendi çocuğunun da Maarif Okullarında eğitim gördüğünü ifade ederek, okulun yalnızca akademik bilgi vermekle kalmadığını, öğrencilere saygı, sevgi ve etik değerleri kazandıran örnek bir eğitim kurumu olduğunu kaydetti.

Programda, yapılan duaların ardından iftar edildi.

Gambiya'da 2017'de faaliyete başlayan Maarif Okulları, bugün 28 farklı milletten 300'ün üzerinde öğrenciye eğitim hizmeti sunuyor.

Kaynak: AA

Diplomasi, Türkiye, Gambiya, Kültür, Güncel, İftar, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 21:12:04. #7.13#
SON DAKİKA: Gambiya'da 2. Geleneksel İftar Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.