Gambiya'da Jammeh'in Mallarına Protesto - Son Dakika
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Gambiya'da Jammeh'in Mallarına Protesto

Gambiya'da eski Cumhurbaşkanı Jammeh'in varlık satışına karşı yüzlerce kişi protesto düzenledi.

14.05.2025 15:20
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Batı Afrika ülkelerinden Gambiya'da sürgündeki eski Cumhurbaşkanı Yahya Jammeh'e ait varlıkların satışı protesto edildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, başkent Banjul'da toplanan yüzlerce kişi, Jammeh'e ait malların satışıyla ilgili hükümete karşı protesto gösterisi düzenledi.

Polis, 27 sivil ve 2 gazeteciyi gözaltına aldı.

Protestolar, yerel basında çıkan ve hükümetin Jammeh'e ait varlıkları piyasa değerinin altında sattığını öne süren haberlerin ardından yaşandı.

Kamuoyundan gelen tepkiler üzerine hükümetten yapılan yazılı açıklamada, satış sürecinin yasal çerçevede ve kamu yararı gözetilerek yürütüldüğü savunuldu.

Öte yandan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow, olaya ilişkin acil kabine toplantısı düzenlediğini ve ulusa sesleniş konuşması yapacağını bildirdi.

Ülkede 2017'de kurulan ve Jammeh dönemi finansal faaliyetlerini araştıran devlet destekli komisyon, 13 Eylül 2019'da çalışmalarını tamamlamış, eski liderin devlet kasasından yaklaşık 362 milyon doları usulsüz şekilde çektiğini rapor etmişti.

Yahya Jammeh, ülkeyi 22 yıl boyunca yönetmişti

Eski Cumhurbaşkanı Jammeh, 22 Temmuz 1994'te askeri darbeyle Gambiya'da yönetimi devralmış ve 22 yıl boyunca ülkeyi yönetmişti.

Yahya Jammeh, iktidarında "işkence, tecavüz ve infaz" gibi çeşitli hak ihlalleri iddialarıyla suçlanmış ve 1 Aralık 2016'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde rakibi Adama Barrow'a yenilmişti.

Sonuçları kabul etmeyen Jammeh, iktidarı bırakması yönündeki çağrıları reddetmişti.

Görevi Barrow'a 19 Ocak 2017'de devretmesi gereken Jammeh, 17 Ocak'ta 90 günlük olağanüstü hal ilan etmişti. Sonrasında baskılara dayanamayan Jammeh, 21 Ocak 2017'de ülkeden ayrılarak Ekvator Ginesi'ne gitmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Yahya Jammeh, Güvenlik, Politika, Gambiya, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

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